Облачная модель ERP для бизнеса

Использование облачных сервисов для работы информационных систем выходит за рамки стандартных сценариев и повышает эффективность даже таких узкоспециализированных систем, как ERP.

Облачная модель избавляет компанию от необходимости поддерживать ИТ-инфраструктуру, покупать и обслуживать оборудование, позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не тратить время и средства на те задачи, которые может выполнять хостинг-провайдер.

Облачный ERP-хостинг — один из новых сервисов, который предлагают облачные провайдеры, чтобы избавить предприятие от капитальных затрат, переведя их в операционные.

Облачный ERP-хостинг

Еще несколько лет назад ERP-системы работали исключительно по модели on-premises. Для таких сложных программных продуктов требовались большие вычислительные ресурсы, обязывающие компании вкладывать огромные средства в инфраструктуру. Развитие современных облачных технологий позволило вынести ERP на внешний хостинг и сократить расходы как на оборудование, так и на обслуживающий персонал.

Согласно отчетам Gartner, в ближайшие 10 лет именно облачные технологии будут локомотивом развития рынка ERP, а уже в 2018 году не меньше 30% сервисных компаний перенесут свои ERP-приложения в облако. Это не означает, что локальных ERP-систем не останется — они будут также активно использоваться компаниями. Но в дополнение к ним часть функций будет постепенно переноситься в облако, что приведет к созданию гибких и функциональных гибридных моделей, которые будут экономически взвешенными и достаточно производительными.

Даже вопрос с исполнением законодательства в части хранения персональных данных, размещенных в ERP-системах, легко решается арендой сервиса у хостинг-провайдеров, использующих российские центры обработки данных.

Сокращение капитальных затрат и перевод второстепенных служб на аутсорсинг позволяют компаниям сэкономить 30–40% бюджета и перевести бизнес к модели, в которой основная статья затрат — это операционные расходы, к которым как раз и относятся облачные сервисы.

Облачный ERP-хостинг также открывает большие перспективы для удаленной работы, позволяя получить доступ к системе из любой точки страны и с любого мобильного или стационарного устройства. По статистике, в США 45% сотрудников имеют возможность работать удаленно хотя бы время от времени. В Европе этот показатель еще больше — 60%, что говорит о высокой потребности в облачных сервисах, включая частные, публичные и гибридные облака.

On-premises или cloud-based ERP — что выбрать?

Обе модели имеют как преимущества, так и недостатки, у них разный подход к реализации одной цели, поэтому подбирать оптимальное для компании решение необходимо для конкретных задач.

On-premises-модель позволяет получить максимальную производительность и доступность, а также в долгосрочной перспективе полностью окупить затраты на ее внедрение. С другой стороны, вложения в лицензии и оборудование, обучение персонала обслуживанию системы и поддержке инфраструктуры могут создать огромную «дыру» в бюджете и привести к недофинансированию других направлений бизнеса. Облачный провайдер самостоятельно решает описанные задачи и проблемы, его заказчикам достаточно подключиться к готовым и настроенным системам cloud-based ERP с помощь средств удаленного доступа и тратить время только на работу.

Многие компании выбирают облачный хостинг из-за коротких сроков реализации проекта. Построение инфраструктуры, установка системного ПО и приложений ERP занимает очень много времени, что затягивает начало эксплуатации проекта on-premises. В случае ERP-хостинга заказчик получает готовый продукт, который необходимо только настроить под собственные задачи, что делает его очень привлекательным.

Сравнение двух моделей реализации ERP-систем

Заключение

Основными сдерживающими факторами для развития облачной ERP-модели в России являются сомнения компаний в надежности хранения финансовой и налоговой отчетности на серверах за пределами организации. Для преодоления этих страхов необходимо ответственно подходить к выбору облачного провайдера, рассматривать только тех поставщиков, которые имеют богатый опыт в предоставлении услуг виртуальной инфраструктуры IaaS, будут отвечать за надежность хранения данных ERP-сервисов. Сейчас в России и Казахстане получают распространение такие облачные услуги, как «Хостинг SAP» и «Хостинг 1С ERP».