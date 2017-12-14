B2B в «Кселл» продолжает быть одним из приоритетных направлений.

Корпоративный рынок — лучший «полигон» для инновационных решений в духе времени — цифровых услуг, Интернета вещей и Big Data. Они помогают не только во внутренней трансформации оператора, но и в предоставлении современных решений корпоративным заказчикам. О том, как проходит эта работа, а также о некоторых итогах за прошедший год рассказал Вадим Лю, директор департамента по развитию бизнес-рынка АО «Кселл».

— Вадим, что изменилось в компании за почти прошедший год? Чем вы гордитесь, а что могло бы быть и лучше?

— Гордимся крутым разворотом в сторону бизнес-решений. Доля их в выручке B2B превысила 50%, в то время как вся выручка от корпоративного сегмента стала больше на 17% по сравнению с предыдущим годом. По своему прежнему опыту могу сказать, что это внушительный показатель даже для стартапа, не говоря о такой крупной компании, как Кселл.

С учетом такого деления, можно смело сказать, что «Кселл» — это ИКТ-партнер, эксперт в телекоммуникациях и ИТ, уже не только на бумаге, во внутренних стратегических документах, но и в реальности. Как факт — за сложными и эффективными решениями клиенты идут к нам.

Если говорить предметно, то в 2017 из нестандартного телекома мы предлагали клиентам «Кселл облако» — виртуализацию рабочих машин, «Бизнес-пульс» — услугу оценки сервиса клиентов, защиту от DDos-атак, управляемый WiFi для общественных мест, лицензии Microsoft Office 365, таргетированный маркетинг, очень популярен коммерческий отчет по геолокации. Впервые на рынке мы запустили корпоративный мониторинг — возможность отслеживать перемещение сотрудников при помощи GPS. Как видите, в нашем портфеле услуги не только для мобильной связи, но и сервисы, которые решают ИТ-задачи, задачи по сокращению расходов, помогают привлекать клиентов и делать их счастливее.

Что могло бы быть лучше? Мы всегда хотим быть еще быстрее. Еще яснее понимать потребности клиентов, еще точнее решать их задачи. Кроме того, сложности сопряжены с тем, что теперь мы имеем дело не только с техническими и ИТ-директорами, а с маркетологами, HR-директорами, управляющими по финансам и другими. Наши менеджеры по продажам учатся говорить на их языке, но пока не всегда получается бегло (смеется — прим. ред.).

Были и технические проблемы, связанные с обновлением биллинговой системы. С одной стороны, если бы их не было — мы могли бы сделать больше, с другой — мы убедились в двух вещах: в приверженности наших клиентов и в самоотверженности и профессионализме всех наших ребят, которые прилагали огромные усилия, думали «out of the box», чтобы не только удержать клиента, но и укрепить его лояльность.

— Вы пришли совсем из другого бизнеса, было ли сложно? Скучно?

— Скучно не было точно. Трансформация телекома, особенно в B2B, дает сумасшедший драйв. Менять и меняться иногда интереснее и сложнее, чем создавать. Во всем, что я внедряю, я балансирую между корпоративной и стартаперской культурой. И я надеюсь, а точнее уверен, что уже скоро все это даст результаты!

— Какие задачи вы ставите себе и департаменту на следующий год?

— Каждый год — подготовка к следующему. Мы сами проходим через глубокую трансформацию — как организационную, так и, можно сказать, ментальную, ценностную.

Мы хотим быть максимально, насколько это возможно, точны в понимании потребностей клиента и оценке спроса на продукт. Для этого, например, внутри B2B появился обновленный департамент маркетинга с фокусом на аналитику.

Если раньше мы придерживались традиционной сегментации — крупный бизнес, средний, малый и домашние офисы (SOHO), а, говоря об отраслях, обобщали — «производство», «HoReCa», «разведка и добыча», то сейчас мы будем отдельно изучать, к примеру: рестораны, детские сады, текстильное производство, кондитерские и т. д.

Чем выше будет качество аналитики, тем продуктивнее будет диалог с клиентом и понимание его бизнес-задач, тем больше будет наш вклад в цифровизацию экономики страны. Есть и «корыстный» интерес — сведя лишние активности к минимуму, мы высвободим ресурсы для других полезных продуктов.

Что касается запуска продуктов, то на подходе платформа для управления сим-картами — чрезвычайно полезный сервис, который позволит провайдерам М2М-услуг экономить время и деньги, это и другие решения в сфере Интернета вещей (IoT). Мы планируем расширение портфеля услуг на базе Big Data — имея качественную и обширную базу абонентов, мы просто обязаны быть пионером в этом направлении. Диджитал услуги — наш самый большой приоритет. Уже сейчас мы много тестируем, используя гибкие методологии, постоянно работаем с партнерами, планируем сотрудничать с ИТ-стартапами, и, я лично верю, сможем подготовить нашим клиентам приятные и, главное, эффективные сюрпризы в следующем году.