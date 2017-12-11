Самый простой путь дать новую жизнь вашему ПК

Прошли те времена, когда SSD (твердотельные накопители) стоили баснословных денег. Это однозначно позиционировало их как устройства, рассчитанные для работы исключительно в эксклюзивных высокопроизводительных системах.

Предыстория. Пару месяцев назад ко мне заглянул сосед: мол, так и так — комп совсем не тянет. К слову, заходил-то он регулярно, просто именно с этого посещения, того, что состоялось пару месяцев назад, и начинается эта небольшая история. «Во-о-от, — протяжно выдавил он из себя, а так говорят, когда уже все сказано, а уйти вроде как бы неприлично сразу, — денег на новый нет, но комп совсем виснет. Не знаю, чего делать-то». Посетовал и на то, что жена категорически против траты средств на новый компьютер, поэтому придется смириться с неизбежностью. Честно, я был бы рад захлопнуть за ним дверь, и еще в сотый раз объяснить ему из вежливости, что помочь не смогу, но тут меня осенило — «А у тебя какой диск стоит?». «Полтерабайта», — отвечает не моргнув. Уточняю — HDD или SSD? Он не понял, пришлось делать вводную, вижу — глаза заблестели — увидел путеводную звезду. Итог — сосед таки осилил покупку недорогого SSD, установил его, с этого момента утомительные «походы» ко мне и бесконечное нытье прекратилось.

Офицер на замену

На примере популярного и недорогого Kingston A400 емкостью 120 Гб мы расскажем, какая трансформация произойдет с вашим ПК, будь он установлен в нем вместо стандартного HDD. Но прежде — немного о модели.

В самой компании позиционируют диск как часть линейки SSD базового уровня. Всего в ней три модели с наиболее популярными объемами — 120 Гб (тот, что побывал у нас в редакции), 240 Гб и 480 Гб. Озвученные параметры линейки Kingston A400 характерны для устройств такого плана — это уже далеко не экзотика — поддержка SATA 3.0 (6 Gbps), скорость линейного чтения для всех моделей заявлена на уровне 500 Mb/s, а скорость записи зависит от объема накопителя: до 320 Mb/s для 120 Гб, до 350 Mb/s для 240 Гб и до 450 Mb/s для SSD на 480 Гб. Время наработки на отказ для Kingston A400 — около миллиона часов, а общий объем (TBW, Total Bytes Written), который можно записать на A400 для модели 120 Гб составляет 40 Тб, для 240 Гб — 80 Тб, а для 480 Гб — 160 Тб. Все эти SSD имеют 3-летний срок гарантии и технической поддержки.

A400 облачен в противоударный корпус из алюминиевого сплава. Его толщина около 7 мм, вес — 41 г, на фронте — объемный логотип производителя. Для работы с SSD у производителя имеется фирменная утилита Kingston SSD Manager. Что она может? Обновлять прошивку, вести мониторинг SSD, его износ, наблюдать за параметрами S.M.A.R.T. (self-monitoring, analysis and reporting technology — технология самоконтроля, анализа и отчетности), наконец, провести его очистку.

Но вернемся к практике и посмотрим, что произойдет с вашим персональным компьютером, как только вы произведете замену HDD на SSD Kingston A400. Разумеется, ваш ПК должен поддерживать работу с этим SSD.

Волшебство

Давайте посмотрим на то, какие трансформации произошли с вашим персональным компьютером, где вы увидите прибавку в производительности, заметную даже невооруженным глазом:

Скорость загрузки системы

Изменения начинаются сразу — с момента старта ПК — загрузка операционной системы до момента готовности к работе на HDD со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин может занимать от 40 секунд и выше. Тот же персональный компьютер с SSD — 10-15 секунд. Если вы все время до этого имели опыт работы лишь с HDD, для вас это будет выглядеть сродни какому-то «шаманству», но дело вовсе не в потусторонних силах — это лишь технология.

Скорость передачи данных

Скорость передачи данных в играх, приложениях возрастет в десятки раз. В синтетических тестах разница в операциях чтения (read) может достигать от 50 раз в пользу SSD, а в операциях записи (write) — от 80 раз. На практике это означает, что ваши любимые игры начнут приносить вам истинное удовольствие. И не только игры — все приложения на ПК как бы «помолодеют». Уже через пару дней вы настолько привыкнете к такой скорости — как будто иначе и быть не может.

SSD поможет уменьшить шум, источаемый вашим ПК

Тут объяснять много нет смысла — у SSD нет движущихся, вращающихся механических деталей. Поэтому они и работают бесшумно. Поменяв кулеры на процессоре, видеокарте и блоке питания на низкооборотистые и малошумные, можно получить «тихий» компьютер — это мечта геймеров, которые предпочитают играть по ночам и берегут нервы своим домочадцам.

Потребление энергии

Возможно, для рядового пользователя этот фактор не столь привлекателен, но он все же имеет место быть — SSD-диски потребляют примерно в 2-3 раза меньше электроэнергии, чем HDD. Если речь идет о центре обработки данных, где количество SSD исчисляется сотнями и тысячами, то экономия набегает очень существенная.

Надежность

Очевидно, что SSD более надежны, чем HDD. Как уже упоминалось — в SSD нет механических элементов — вращающегося шпинделя, пластин, головок и т. д. По этой же причине, SSD кардинально иным образом ведут себя в условиях повышенных физических нагрузок — они легко выносят многократные ускорения без потери качества работы, в разы больше шансов у SSD «выжить» и при падении. Легче твердотельные накопители и обслуживать, так как они не нуждаются в дефрагментации.

Возвращаясь к соседу

Небольшая ремарка: если для стандартного десктопа есть хоть какая-то теоретическая вариативность в вопросе апгрейда кроме SSD (при удачном стечении обстоятельств, можно сделать его с помощью процессора, видеокарты и ОЗУ), то для мобильного ПК (ноутбука) есть только один разумный вариант — SSD. Но эффект, как и в случае с десктопом, будет не менее ошеломляющим.

Апгрейд с помощью SSD Kingston A400, вне всяких сомнений, один из самых недорогих и доступных из того, что есть на рынке Казахстана — стоимость диска в Алматы составляет около 24 тысяч тенге. Но еще более привлекательно A400 выглядит через призму легендарной надежности продукции Kingston.

И совет, который облегчит муки выбора. Не пытайтесь сэкономить пару тысяч тенге, направив вектор выбора в сторону малоизвестного бренда, ведь данные — это очень чувствительный вопрос. Доверяя их производителю без репутации (а так и происходит, когда вы храните данные на диске — вы их доверяете), да еще и с невнятными гарантийными обязательствами, есть риск потерять их. В эту историю, кстати, чуть и не ввязался мой сосед. Вовремя остановил.