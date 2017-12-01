Huawei Mate10 Pro: интеллектуальный смартфон. Без преувеличений

Трудно что-то противопоставить оснащенности и возможностям, заложенным в Mate10 Pro — это интереснейший аппарат, меняющий правила игры на рынке смартфонов.

В 2017 году Huawei, подобно урагану, ворвалась в топ-3 крупнейших производителей смартфонов, а во втором квартале сумела обойти Apple и занять второе место по количеству проданных смартфонов в Центральной и Восточной Европе. Сегодня у нас в редакции два устройства от китайского гиганта. Первый – Mate10 Lite, а второй – флагманский Mate10 Pro. И эти смартфоны, действительно, достойны внимания. Впрочем, я забегаю вперед.

Прежде чем мы начнем, небольшая предыстория. Предыстория о компании, которая, как я уже выразился, «ворвалась» на смартфонный Олимп. В чем секрет такой прыти? Почему именно Huawei? Ответ будет вполне очевидным – это результат большого труда, это тот пример, когда инвестиции в исследования и разработки эффективны, а компания имеет четкую выверенную стратегию. Достаточно сказать, что за последние 10 лет компания вложила более 240 млрд юаней (около 37 млрд долларов США) в НИОКР. При этом целая армия – почти 79000 сотрудников Huawei вовлечены в эту деятельность. Это почти 45% от всего штата. У компании 8 центров R&D за пределами Китая – в США, Канаде, Швеции, Германии, Италии, России и Индии, где работает более 17000 специалистов. Более того, Huawei основала 16 исследовательских и 36 совместных инновационных центров по всему миру с целью привлечения талантов. Помимо смартфонов, компания фокусируется на исследованиях и разработках в области серверов нового поколения, облачных вычислений и смарт-решений. Традиционно сильна компания и в телекоммуникационной отрасли. Кстати, только в 2016 году компании Huawei было выдано 54742 патента в Китае и за его пределами.

Все что сказано выше – это не просто сотрясание воздуха. В Mate10 Pro вы увидите одну из практических реализаций результатов R&D в области смартфоностроения, то, что в авангарде – алгоритмы работы с нейросетями и искусственный интеллект. Итак, начнем.

Huawei Mate10 Lite

Смартфон является «облегченной», а значит, более доступной версией старшего брата – Mate10 Pro. Именно с этой позиции и следует воспринимать девайс. Дизайн аппарата выдержанный, без каких-то смелых экспериментов, но то, что нравится потребителю – «безрамочный» дисплей (то есть, рамки между дисплеем и корпусом сведены к минимуму), актуальный экран с соотношением сторон 18 к 9 и двойной камерой, максимум металла в дизайне, скругленные углы. В деталях, это матовая (анодированная) бэк-панель, на которой красуются две камеры (об этом позже и подробнее), светодиодная вспышка, точнее, подсветка, и, наконец, датчик сканера отпечатка пальцев. Очень неожиданное решение в части расположения сканера, но, как выяснилось позже – невероятно удобное. Модель будет поставляться в Казахстан в трех цветовых решениях – черный, золотой и глубокий синий. У нас в редакции – черный, а между тем, синий, по мнению некоторых экспертов, которым достался Mate10 Lite именно в таком цвете, выглядит более выигрышно, и это определенно «унисекс», который будет благоприятно воспринят как мужской, так и женской аудиторией. Интерфейсы, элементы управления стандартные – не будем заострять на этом внимание. В целом, ощущения от сборки очень приятные – это добротно скроенный аппарат, выглядит дорого и очень качественно. Посмотрим на дисплей.

А это отличная IPS-матрица 5,9 дюйма с разрешением Full HD+ (2160x1080 точек), при 407 ppi – Huawei предпочитает такие матрицы, но как мы увидим позже – это догма. Имеется олеофобное покрытие. В целом – и это уже фирменный стиль Huawei – дисплей получился очень реалистичным, цветопередача приближена к натуральной. При этом, имеется и возможность ручной настройки цветовой температуры. Есть другие приятные плюшки – например, режим повышенной чувствительности для работы в перчатках. И да, чуть не забыл – как вы обратили внимание, аппаратной кнопки возврата в главное меню в модели нет – теперь это исключительно программная опция.

Аппаратная платформа тоже на высоте – это восемь ядер с тактовой частотой до 2,36 ГГц (HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2), 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти. Кстати, впервые эта платформа появилась в Huawei Nova2. И, судя по всему, дебют получился очень удачным, раз она появляется и в Mate10 Lite. Понятно, что такая начинка избыточная, рассчитанная на какие-то пики, которые, возможно, когда-то могут и возникнуть. Но есть подозрение, что ряд пользователей никогда этого «пика» и не достигнет – машинку нужно хорошо нагрузить, чтобы достичь предела по производительности.

Аппарат работает под управлением Android 7.0 и EMUI 5.1 – фирменной оболочки от Huawei. Как утверждает производитель, начиная с версии EMUI 5.1, он использует алгоритмы машинного обучения, оптимизирующие скорость работы гаджета за счет предугадывания действий пользователя. То есть, на практике это означает то, что машина учится, анализируя ваши действия и предлагая наиболее характерные для вас сценарии. Интересно? Вообще, EMUI 5.1 определенно заслуживает отдельного материала, поэтому я ограничусь тремя ключевыми особенностями этой оболочки. Первое – в EMUI 5.1 внедрен алгоритм оптимизации работы оперативной памяти Ultra Memory, второе – поддержка технологии Ultra Response, которая улучшает отклик сенсора. Наконец, поддержка технологии Highlights для фоновой сортировки фото и видео.

Поговорим о камерах. Некоторые эксперты называют Mate10 Lite «четырехглазым». И это обосновано – в модели четыре камеры. То есть, к основным камерам на фронтальной и бэк-панели на 16 и 13 мегапикселей добавили по сенсору на 2 мегапикселя для реализации размытия заднего плана и монохромного изображения. Эффект от такой инновации получился невероятный – он позволяет внедрить в смартфон очень популярный в среде увлеченных фотографией, так называемый, эффект «боке». В традиционной фотографии, правда, он реализуется при максимально открытой диафрагме, наибольшем фокусном расстоянии, минимальным расстоянием между вами и вашим объектом съемки и т.д. Здесь, то есть, в Mate10 Lite – при помощи второй камеры. Сказать, что дополнительная камера придает просто дополнительный инструмент для любителя экспериментировать с жанрами – это не сказать ничего. В аппарате есть режимы размытия фона для съемки любых объектов, а не только портретов, и даже «живые фото», когда вместе с фотографией записывается небольшой отрезок видео. И, разумеется, будут крайне интересны селфи с режимом «боке».

Наконец, об аккумуляторе. Здесь он имеет емкость 3340 мА/ч. Это довольно стандартная емкость, и она комфортна для подавляющего большинства пользователей.

Из личных ощущений: смартфон крупнее, чем большинство собратьев по рынку, но привыкнуть к юзабилити 18 к 9 много труда не составит. На первых порах я настоятельно рекомендую владельцу установить кольцо-держатель. На рынке их в изобилии, а польза от них существенная. Аппарат получился ладно скроенным, очень шустрым и производительным, отличный дисплей и интересная оболочка EMUI 5.1 – это тоже хороший аргумент в пользу Mate10 Lite.

Настало время флагмана, который, кстати, вошел в топ-10 лучших смартфонов мира по версии портала Techradar.

Huawei Mate10 Pro

Он красив, реально красив. И когда вы только прикасаетесь к коробке, вы понимаете, что это премиум-продукт. Сочетание Mate10 Pro + Leica, а именно эта компания – икона мира фотографии, - сделавшая линзы для флагмана Huawei, не может не интриговать. Что может быть еще более «взрывоопаснее» этого сотрудничества?

И да, конечно, это тот же «безрамочный» дизайн в стиле 18 на 9, и да – это металлический корпус в «благородном» исполнении, при этом стекло на бэк-панели – таковы законы жанра. При более пристальном рассмотрении пользователь с удивлением обнаружит отсутствие миниджека. Производитель объясняет эту новеллу тем, что корпус является влагозащищенным по стандарту IP67 (класс защиты оборудования от различных внешних воздействий) – в данном случае это означает, что смартфон, без ущерба для него, можно продержать до получаса на глубине до 1 метра (при условии статичности воды и отсутствия в ней химических соединений). Камеры от Leica уже упоминал: основная камера – это двойной модуль, 20 + 12 мегапикселей с гибридным автофокусом, оптической стабилизацией и двойной светодиодной вспышкой. Это первая в мире камера со светосилой с f1.6, позволяющей делать наилучшие фотографии в условиях пониженной освещенности: лучше качество картинки и больше возможностей для обработки изображения, попадающего на сенсор. Фронтальная – 8 мегапикселей, автофокус. Многие коллеги, те, у кого была возможность ознакомится с Mate10 Pro раньше, говорят о том, что это лучшее, что есть на рынке – и с точки зрения оптики, и с точки зрения возможности программного размытия заднего плана постфактум. Остается только присоединиться к этим голосам.

Буквально пару слов о платформе и дисплее, прежде чем погрузиться в нейросети и AI. В роли первой выступает фирменная HiSilicon Kirin 970 – это четыре ядра ARM Cortex A73, частота 2,4 ГГц + четыре ядра ARM Cortex A53, частота 1,8 ГГц (архитектура HiAI). Графический контроллер – ARM Mali-G72 MP12, 850 МГц – это первый в мире 12-ядерный графический процессор. Именно на него ложится основная нагрузка для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Дисплей – 6 дюймов, AMOLED, разрешение – 2160x1080 точек, плотность пикселей – 402 ppi, емкостный мультитач.

Полагаю, что будет излишне отвлекать ваше внимание дальнейшей детализацией параметров, поговорим о нейросетях и ИИ.

Нейросети

Итак, сейчас мы будем говорить о том, что является первопричиной всех этих восторгов – блок, который отвечает за интеллектуальную часть, за процесс самообучения системы – Neural Processing Unit (NPU) – HiAI. Что это такое? Вообще, это развитый код, который, опираясь на производительность графического чипа, должен перевернуть устоявшееся мнение о том, что нейросети, глубинное обучение искусственного интеллекта – это прерогатива лишь мощных и стационарных решений. Данное ноу-хау применительно к Mate10 Pro вкупе с собственным интерфейсом Kirin AI и открытым API, по замыслу производителя, должно привлечь разработчиков к созданию разнообразных приложений. Примеры того, какие возможности есть у данной связки (HiAI + Kirin AI) уже есть – например, переводчик от Microsoft, работающий как в режиме онлайн, так и оффлайн. Областей, где можно использовать искусственный интеллект в Mate10 Pro, много. Как вам идея почти совершенной клавиатуры, которая, используя все возможности, описанные выше, будет «видеть» еще не написанное предложение? Как вам возможность распознавать графические объекты и сцены в режиме реального времени?

Впрочем, как-то за этими восторгами вокруг искусственного интеллекта я позабыл поделиться личными ощущениями от работы с флагманом Huawei, об эргономике. Знаете, что я понял? В него погружаешься так, что даже и не думаешь обо всем этом. Вот так все просто. И это многого стоит.

Эпоха сотрудничества

Опытный читатель заметит, что Huawei не замыкается исключительно на своих разработках. Mate10 Pro – это плод сотрудничества лидеров рынка: c Leica получилось сделать потрясающую камеру, не имеющую аналогов в мире, а итогом сотрудничества с Microsoft стал переводчик, способный изменить ваше представление о том, какими они вообще должны быть. Нужно заметить, что трудно что-то противопоставить оснащенности и возможностям, заложенным в Mate10 Pro – это, действительно, интереснейший аппарат, меняющий правила игры на рынке смартфонов, задающий новые стандарты. Конкурентам придется приложить немало усилий, чтобы выровнять свои позиции.