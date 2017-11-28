Как диагностировать проблемы с производительностью в облаке

Ваша облачная среда работает слишком медленно, и вы не знаете, где в первую очередь искать причину падения производительности?

Вот несколько рекомендаций по диагностике большинства причин от Дэвида Линтикума, консультанта Cloud Technology Partners, подразделения Hewlett Packard Enterprise.

Линтикум обратил внимание, что многие ИТ-специалисты могут быстро диагностировать проблемы в традиционных системах, но сталкиваются с затруднениями при работе с облачной средой. Дело в том, что у них нет глубокого понимания того, как работает публичное облако или облако IaaS-провайдера. Такие системы можно сравнить с черным ящиком.

В действительности это не так. Большинство облачных провайдеров предоставляют своим клиентам отличные инструменты для мониторинга, анализа и управления, а также позволяют взаимодействовать через API. Но чтобы применять эти инструменты для поиска причин падения производительности, необходимо знать, где эти причины кроются.

Предлагаем пройти пять этапов диагностики, чтобы найти источник проблемы. Но рекомендуем не останавливаться на том шаге, который показал результат, а продолжить проверку — может существовать несколько проблем, влияющих на производительность. И помните, что в случае затруднений вы всегда можете обратиться в службу технической поддержки своего облачного провайдера.

1. Проверьте инфраструктуру, на которой работают приложения

Используя систему мониторинга и анализируя журналы событий, вы можете определить, как используется процессор и система хранения, которые в большинстве случаев являются причиной падения производительности.

Применяя облачные вычислительные ресурсы, принято выделять мощность процессора и хранилища данных в соответствии с текущей нагрузкой, без запаса по производительности, подразумевая, что с ростом потребностей эти параметры будут увеличены. Но этот процесс не автоматический: вам следует просчитать и спрогнозировать рост нагрузки и выделить дополнительные ресурсы до того, как возникнет такая необходимость.

2. Проверьте работу самих приложений

Ваши приложения также имеют встроенные инструменты мониторинга, например «Монитор активности» в Microsoft SQL Server, и мы настоятельно рекомендуем использовать их в работе и при диагностике проблем.

Приложения становятся источником низкой производительности почти также часто, как и инфраструктура, на которой они запущены. Причина в плохой оптимизации для работы в облачной среде. Они могут использовать ресурсы виртуальной инфраструктуры неэффективно, ставя под сомнение ее производительность.

3. Проверьте менее вероятные причины снижения производительности

Теперь необходимо проверить другие компоненты ваших систем. Например, работу сервисов безопасности — службы шифрования могут заполнять оперативную память и создавать повышенную нагрузку на процессор, а переполнение журналов аудита приводит к отсутствию места на системе хранения. Последнее касается и системы мониторинга, которая записывает в логи информацию о многих событиях, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Ее настройка является важным этапом переноса сервисов в облако.

4. Проверьте работу сети, в том числе пропускную способность как внутри виртуальной инфраструктуры, так и доступ к облаку

В большинстве случаев доступ к виртуальной инфраструктуре облачного провайдера осуществляется через сеть Интернет и на скорость доступа может влиять загрузка канала другими приложениями и пользователями. Чтобы убедиться в том, что причина низкой производительности кроется не в сетевом доступе, используйте инструменты ping и tracert, а также специализированные утилиты, позволяющие оценить скорость доступа, задержку и другие сетевые параметры.

5. Проверьте работу компьютеров пользователей и их локальные приложения

Довольно часто возникают проблемы с клиентским программным обеспечением и интернет-браузерами пользователей, которые используются для доступа к облачным приложениям.

Вредоносное ПО, вирусы-шифровальщики, старые версии программ, переполненные кэши и другие локальные проблемы могут также служить причиной медленной работы облака, но со стороны клиента, а не облачного провайдера.

Заключение

Задача облачного провайдера — предоставить быструю и надежную виртуальную инфраструктуру IaaS, на которой клиент разворачивает свои системы и приложения. Его служба мониторинга и технической поддержки следит за производительностью всего оборудования и платформы виртуализации, сообщая клиенту о деградации производительности его систем и возможных способах ее восстановления.

Однако возможность самостоятельно диагностировать проблемы производительности очень важна для администратора облачной среды, позволяет быстро их решать, не обращаясь в техподдержку провайдера.