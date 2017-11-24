Резервирование вычислительных ресурсов ИТ-инфраструктуры

Виртуализация, как и облачные вычисления, уверенно вошла в нашу жизнь.

К облачным сервисам обращается большинство пользователей интернета, а виртуальные машины стали привычным инструментом для компаний любого уровня. Преимущества таких решений в гарантиях доступности, безопасности и возможности удаленной работы, которые предоставляет сервисный провайдер. Благодаря этим качествам в IaaS-инфраструктуру переносят не только тестовые среды, но и серьезные бизнес-приложения.

Почему организации выбирают виртуальную инфраструктуру взамен физической и необходимо ли резервировать вычислительные ресурсы в публичном облаке, мы расскажем в этой статье.

Преимущество виртуальной машины перед физическим сервером

Одно из главных преимуществ виртуализации перед физическим сервером с точки зрения планирования ресурсов — это гибкость и легкость масштабирования.

Что необходимо делать с физическим сервером, когда его вычислительной мощности становится недостаточно? Добавлять или менять комплектующие — оперативную память, жесткий диск, в некоторых случаях даже процессор или другие системные компоненты. Если замена жесткого диска возможна без отключения питания (Hot Swap), то все остальные детали меняются только с выключенным оборудованием. Это приводит к остановке работы сервисов, что вызывает недовольство пользователей и руководства, а также к временным затратам на разборку и сборку сервера. Порой поиск и покупка необходимых комплектующих может занимать не одну неделю.

С виртуальной машиной все значительно проще. У облачного провайдера всегда есть достаточный запас по производительности, чтобы расширить ресурсы вашего виртуального сервера. Изменение конфигурации происходит за несколько минут из панели управления, а в большинстве случаев даже не требует перезагрузки сервера. Гибкость модернизации заключается в том, что вы можете выделять дополнительные ресурсы точечно, то есть нет необходимости менять процессор, если вам необходимо еще два вычислительных ядра; можно добавить 100 Гб дискового пространства и не покупать дорогой жесткий диск на 1 Тб.

Виртуальные ресурсы не выходят из строя. Провайдер обеспечивает полное резервирование вычислительных мощностей. Если сервер, на котором работает ваша виртуальная машина, дает сбой, то она автоматически перемещается на другой, стабильно работающий.

Работая с физическим оборудованием и принимая низкую гибкость его модернизации, администраторы резервируют вычислительные ресурсы, однако на облачной площадке такая необходимость для виртуальных машин не требуется на 100%.

Резервирование ресурсов

Покупая физический сервер, организация старается заложить в его конфигурацию мощность, достаточную для роста потребностей бизнеса в течение нескольких лет. Это приводит к большим капитальным затратам на старте реализации проекта и низкой утилизации приобретаемых ресурсов. Иными словами, КПД такого сервера долгие годы будет далек от 100%.

Для виртуальных машин выделяется ровно столько ресурсов, сколько необходимо на текущий момент. Любая потребность в увеличении производительности решается за несколько минут без приостановки работы систем и сервисов компании. Клиенту облачного провайдер не нужно организовывать «стратегические запасы» — зачем платить за лишние мегагерцы и гигабайты?

Уровень загрузки виртуальной машины составляет в среднем 70%, в то время как физические серверы редко загружены больше чем на 15–20%, хотя куплены за 100% стоимости. Если работа ваших сервисов связана с периодическими пиковыми нагрузками, например в праздники, то лучшей практикой является добавление ресурсов именно на эти периоды, а все остальное время —урезание мощности виртуального сервера до среднестатистической.

Не забывайте также, что чем меньше ресурсов использует ваша виртуальная машина (это касается процессора, памяти и дискового пространства), тем быстрее она мигрирует на другие узлы кластера провайдера и тем проще осуществлять ее резервное копирование.

Заключение

Аренда виртуального дата-центра в облаке IaaS позволяет создавать серверы любой производительности, но гнаться за полным резервированием ресурсов не стоит — в любой момент облачный провайдер может по запросу добавить требуемую мощность, а клиент заплатит только за фактически потребляемые ресурсы.