Рассказываем, как отличить облачного поставщика услуг от хостинг-провайдера.

Запрос «Облачный провайдер» в любой поисковой системе выдает множество поставщиков услуг, однако большая часть из них — это хостинг-провайдеры, которые в значительной мере отличаются от облачных как по перечню предоставляемых услуг, так и моделью ведения бизнеса. В этой статье мы расскажем, как отличить облачного поставщика услуг от хостинг-провайдера.

Облачные услуги стали настолько популярны, что в это понятие начали объединять любой ИТ-аутсорсинг — от размещения оборудования в дата-центре до предоставления электронной почты или файлообменника. Чтобы не путать colocation, аренду оборудования, веб-сервис и аренду виртуальной инфраструктуры, дадим определение облачного провайдера.

Облачный провайдер (Cloud provider) — это компания, предоставляющая услуги на базе облачных вычислений, для которых использует различные виртуализированные ресурсы (виртуальные серверы, виртуальные сети, виртуальные СХД), доступ к услугам осуществляется с помощью автоматизированной панели управления, посредством которой заказчик может самостоятельно распоряжаться и настраивать арендованные ресурсы.

Определение дает общую информацию о направлении деятельности компании, но без практического сравнения сложно понять разницу между облачным провайдером и любым другим поставщиком удаленных услуг. Необходима оценка инфраструктуры, применяемых технологий и предоставляемых решений. И Samsung, и Fly производят смартфоны, которые могут звонить, выходить в интернет, фотографировать, показывать видео и проигрывать музыку. Но из-за различий в аппаратной платформе (процессор и ОЗУ), программном обеспечении и общей оптимизации смартфоны Samsung более качественные и предоставляют своим владельцам значительно больше функций. Если вы никогда не пользовались смартфоном Samsung, то Fly может показаться отличным решением — вам не с чем сравнивать. Так же и с облаком: если вы никогда не пользовались облачными услугами, то наше сравнение поможет вам увидеть отличия.

Чем облачный провайдер отличается от хостинг-провайдера

Разница в применении технологий

Оба поставщика применяют технологию виртуализации, но используют разные возможности и спектр виртуализированных услуг. Облачный провайдер оперирует различными виртуальными вычислительными ресурсами, которые могут быть предоставлены клиенту: виртуальные машины, виртуальные сети, виртуальные СХД. А хостинг-провайдер, наоборот, ограничивает своих пользователей минимальным набором возможностей, в большинстве случаев это только настройка и управление виртуальным сервером.

Способы управления услугами

На сайте хостинг-провайдера пользователь может за несколько минут создать сервер с требуемыми параметрами, с помощью интерактивной панели управления выбрать его характеристики, установить ОС, настроить параметры резервного копирования, определить тарифный план и способ оплаты (почасовой, посуточный или помесячный). Хостинг-провайдер не предоставляет гибкости в настройке созданного сервера — клиент получает быстро и просто базовую услугу, а все дополнительные параметры и возможности настраиваются только через запрос в службу технической поддержки.

У облачного провайдера другая модель оказания услуг. Заказчику предоставляется доступ к порталу самообслуживания (например, vCloud Director), благодаря которому он получает возможность тонкой настройки арендованной виртуальной инфраструктуры. С помощью портала можно создавать, удалять и настраивать виртуальные машины, конфигурировать арендованные мощности (CPU, RAM, HDD), задавать сетевые параметры, работать с vApp (контейнер виртуальных машин с общим управлением), управлять снапшотами и выполнять множество других действий. Также клиент может автоматизировать рутинные операции, создавая сценарии и шаблоны виртуальных машин для быстрого развертывания.

Если ваши потребности выходят за рамки создания нескольких простых виртуальных серверов, то облачный провайдер предоставит значительно больше возможностей для миграции локальной инфраструктуры в облако.

Учет потребляемых услуг

Биллинг как способ учета услуг значительно различается у облачного провайдера и хостинг-провайдера. Хостинг-провайдеры используют системы биллинга с низкой степенью автоматизации, требуют участия клиента и недостаточно гибкие.

В отличие от них, облачный провайдер использует такую модель учета услуг, которая вписывается в другие бизнес-процессы и дает возможность автоматизировать следующие задачи:

— использование пробного периода

— прием платежей

— работа с закрывающими документами

Такая автоматизация позволяет облачному провайдеру поддерживать тысячи своих клиентов, минимизирует как собственные расходы, так и расходы пользователей за счет оптимизации и эффективного расчета потребляемых мощностей.

Чем облачный провайдер отличается от дата-центра

Данное отличие более существенное, чем в предыдущем сравнении. ЦОД — это партнер облачного провайдера, на площадке которого размещается оборудование для предоставления облачных услуг. Причем для обеспечения высокой отказоустойчивости своих услуг зрелые провайдеры размещают инфраструктуру в нескольких ЦОД, дублируя основные системы.

Помимо услуг по размещению оборудования, дата-центры предлагают дополнительные комплексы услуг по размещению и хранению корпоративных информационных ресурсов, а также:

— резервирование другого ЦОД

— аренду DRP-офиса

— обслуживание ИТ-оборудования

— защиту от DDoS-атак

— аренду офиса и склада

В перечне услуг дата-центра может оказаться «аренда виртуальной услуги», но в большинстве случаев ее предоставляет проверенный партнер в лице облачного провайдера, так как IaaS —это не профильное направление для ЦОД.

Услуги облачного провайдера

Опытный облачный провайдер, реализовавший множество проектов, знает потребности клиентов разного уровня и предлагает дополнительные услуги, которые выходят за рамки аренды IaaS, но позволяют заказчику реализовать конкретные задачи, связанные со всей инфраструктурой или отдельным информационными системами.

Наиболее востребованные услуги:

— Виртуальная инфраструктура IaaS — создание парка виртуальных серверов или виртуального дата-центра

— ИТ-аутсорсинг (ITaaS) — услуги ИТ-специалистов и архитекторов

— Резервное копирование и восстановление данных (Backup and Recovery) — создание резервных копий в облако провайдера

— Аренда 1С — работа с 1С из любого места

— Защита от DDoS — защита от атак с помощью системы DPI

— Шифрование данных в облаке — защита данных в облаке.

Это список основных IaaS-и SaaS-услуг, каждый облачный провайдер может предоставить информацию о дополнительных услугах, которые реализует на собственной инфраструктуре.

Заключение

Облачный провайдер предоставляет услуги и решения на базе облачных вычислений для малого, среднего и крупного бизнеса, в то время как хостинг-провайдеры ориентированы только на клиентов с невысокими требованиями к облачным услугам и не имеют критичных процессов. Для построения облачной инфраструктуры IaaS применяется современное и производительное оборудование, надежный гипервизор, доступ заказчика к услуге осуществляется с помощью портала самообслуживания, а оплата производится посредством автоматизированной системы биллинга.