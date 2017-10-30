Рекомендации по переносу данных в облако

Для переноса петабайта данных в облако лучше всего использовать зеркалирование данных.

Выполнение следующих шагов позволит сократить риск и стоимость переноса, а также обеспечит максимальную гибкость.

Компании, которые переносят свою инфраструктуру в облако, нуждаются в рентабельных и практичных способах миграции корпоративных данных в облако. Учитывая сложность переноса большого объема информации, данный процесс становится сложным, рискованным и очень длительным. Не каждая организация располагает пропускной способностью для передачи нескольких петабайт данных без снижения производительности основных бизнес-процессов или дублирующего оборудования для выполнения бесшовной миграции. В некоторых случаях инфраструктура компании может находиться в таком изолированном месте, где физически невозможно найти канал связи в сеть Интернет, достаточный для передачи данных в целевое облако.

Осенью 2016 года компания Amazon представила устройство Snowball как часть услуги по передаче большого объема данных с использованием одного или нескольких таких устройств. По своей сути Snowball от AWS — это хорошо защищенный контейнер объемом 50 или 80 Tб, который грузится на специальный грузовик и физически перемещает ваши данные в облако AWS. Эти транспортные средства реально помогают осуществить быструю миграцию, но только в сервисы компании Amazon. Для переноса 100 Тб данных на скорости 100 Мбит/с потребуется 120 дней, а при использовании нескольких Snowball — около недели.

Но этот способ не подходит для оставшихся 55% рынка публичных облаков, которые не используют AWS. Для них и для компаний, использующих частное облако, но планирующих миграцию в виртуальную инфраструктуру облачного провайдера или применение гибридных решений, необходимо найти другой эффективный способ передачи данных. Особенно сложно выполнять перенос горячих данных, которые постоянно используются работе — трансфер резервной копии нуждается в синхронизации после переноса, что может вызывать ошибки.

Говард Янг из Zadara Storage предлагает руководство с лучшими методами миграции данных, которые отличаются типом переносимых данных: статичные или активные.

Статичные данные

Если объем данных для переноса превышает 1 Тб, рекомендуем использовать физические носители, которые позволят осуществить быстрое копирование файлов, блоков или объектов. Такой способ особенно актуален для сред, в которых хранилище информации не обязательно должно постоянно находиться в сети, а доступ к сети Интернет осуществляется на низкой скорости или компания оплачивает передаваемый трафик.

1. Скопируйте статичные данные в локальное хранилище. Используйте небольшое портативное устройство NAS со встроенным RAID для обеспечения надежности. Хранилище должно поддерживать 128-битное AES-шифрование, а лучше 256-битное — это позволит защитить ваши данные от несанкционированного доступа, после того как устройство покинет ваш офис. Для подключения хранилища используйте соединение 10 G, благодаря которому скорость закачки данных будет от 100 до 200 Мбайт/с. Устройство должно быть совместимо с целевой операционной системой (Windows, Linux и т. п.) и поддерживать ее файловую систему (NFS, CIFS, Fibre Channel и т. д.). Одного NAS обычно достаточно для перемещения данных объемом до 30 Тб. Если требуется выполнить миграцию больших объемов — используйте несколько устройств или разбейте передачу на этапы.

2. Доставьте устройство в облачное окружение — это может быть как сам центр обработки данных, так и специализированный офис облачного провайдера, расположенный рядом и имеющий выделенный канал связи с ЦОД.

3. Скопируйте данные с NAS на целевое хранилище в облаке провайдера, которое может быть подключено к инфраструктуре AWS, Azure, Google или другой облачной инфраструктуре с использованием VPN-доступа через высокоскоростное оптоволокно.

Примером статичных данных может выступать хранилище электронной почты юридической фирмы. Для судебных разбирательств могут потребоваться письма в любом диапазоне дат, поэтому архив почты хранится несколько лет. Но эти данные статичны, так как извлекаются из архива по требованию. Их можно спокойно переместить на хранилище облачного провайдера в процессе работы фирмы без остановки бизнес-процессов.

Некоторые провайдеры предоставляют своим клиентам устройство для перемещения данных во временное пользование на период миграции в облако. Это позволяет избежать капитальных затрат, которые требуются только разово и не будут в дальнейшем приносить дохода.

Активные данные

Перенос активных данных требует других методов миграции, которая заканчивается синхронизацией перемещенной в облако информации. Миграция с зеркалированием является одним из лучших способов такого перемещения.

Облачное перемещение с зеркалированием требует наличия двух собственных локальных устройств, которые могут отслеживать инкрементальные изменения в производственной среде, в то время как данные перемещаются в новое целевое облако.

1. Активные данные зеркалируются на первое устройство, создается первая онлайн-копия. Затем из первого устройства данные зеркалируются на второе, создается вторая онлайн-копия.

2. Вторая онлайн-копия переводится в режим «недоступно» и перемещается в облачную среду.

3. Вторая онлайн-копия переводится в режим «в сети», повторно соединяется с первой онлайн-копией и синхронизируется с ней.

4. В облаке оказывается актуальная копия всех данных, и серверы могут подключаться к ним.

Например, у одной федеральной компании было 2 Пб активных данных, которые планировалось переместить в частное облако. Специалисты интегратора создали два локальных хранилища расположенных рядом в одном дата-центре, перенесли активные данные на одно из них, а затем настроили зеркалирование с первого на второе, пока не завершилась полная синхронизация. После этого второе зеркало было отключено и физически перемещено в другой дата-центр за несколько тысяч километров, где его вновь запустили и настроили синхронизацию через публичную сеть с первым зеркалом.

Когда синхронизация завершилась, на удаленной площадке оказалась точная копия активных данных. Аппаратное обеспечение, использованное во время переноса, было отключено и также отправлено на удаленную площадку для выполнения функции аварийного восстановления.

Поскольку более 80% компаний придерживаются стратегии использования нескольких облаков, а 20% планируют использовать несколько публичных облаков (RightScale State of Cloud Report 2017), ИТ-подразделения пересматривают свою инфраструктуру в сторону применения гибридных решений. Это позволяет разместить данные в нескольких виртуальных инфраструктурах одновременно и сократить риск остановки бизнес-процессов в случае отключения или сбоя в одной из них.

Заключение

Описанные методики миграции позволяют осуществлять перенос данных с минимальными затратами и простоями, что делает выбор облачного провайдера более легким, а использование инфраструктуры IaaS доступнее с точки зрения переноса собственных вычислительных мощностей и систем хранения данных в облако провайдера. А также позволяют воспользоваться такими услугами, как облачное резервное копирование и облачное хранилище, для расширения возможностей собственной ИТ-инфраструктуры.