Переход в облако это многоступенчатый процесс, который затрагивает как технические аспекты, так и организационные.

Многие предприятия по всему миру переводят свою инфраструктуру в облако. Это позволяет быстрее адаптироваться под новые запросы развивающегося бизнеса, а также эксплуатировать ИТ-инфраструктуру эффективно и с минимальными трудозатратами. Переход в облако — многоступенчатый процесс, который затрагивает как технические аспекты, так и организационные — новые регламенты и бизнес-процессы.

Одной из самых важных составляющих в принятии решения о переходе в облако является одобрение такой стратегии руководством компании, что говорит о сильном влиянии облачных технологий на бизнес в целом. Следом за принятием решения необходимо определить способ его реализации — переводить инфраструктуру в частное, публичное или гибридное облако.

Так как гибридное облако является вариантом совмещения публичного и частного, то выбор стоит между последними двумя. Для построения частного облака необходимо пройти несколько этапов, включающих в себя планирование, подготовку инфраструктуры, выбор программного обеспечения и способа тарификации, подготовку сервисов, определение инструментов мониторинга и управления, тестирование готового решения и другие. Но можно пойти более простым путем, перепрыгнув сразу через 8 ступеней, — получить готовое облако не тратя время и ресурсы на промежуточные шаги.

1. Планирование перехода в облако

Переход к публичному облаку, так же как и к частному, требует подготовки проекта и плана перехода, но исключает довольно сложные и рутинные этапы. Необходимо провести аудит текущей инфраструктуры, проанализировать эффективность переноса информационных систем в облако и подготовить новые процессы управления ИТ в соответствии с облачной моделью.

Но, в отличие от частного облака, для перехода в публичное не требуется детальной проработки и инвентаризации текущих активов. Вычислительные и сетевые ресурсы, а также системы хранения данных лежат за пределами ответственности компании, ими управляет облачный провайдер. Также этот способ реализации исключает решение вопросов безопасного размещения и передачи данных, планирование архитектуры виртуализации, выбор инструментов распределения нагрузки и многие другие технические аспекты.

Главное — решить организационные моменты, изменить принципы управления ИТ, продумать, как произойдет миграция в облако, настроить автоматизацию создания и предоставления услуг из облака.

2. Построение инфраструктуры

Инфраструктура частного облака — это совокупность технологической платформы и программного обеспечения. На плечи ИТ-подразделения ложится выбор серверов, систем хранения, сетевого оборудования, а также построение архитектуры взаимодействия этих компонентов и настройка ПО для предоставления услуг пользователям, мониторинга, автоматизации и распределения нагрузки.

С появлением конвергентных систем построение инфраструктуры частного облака упростилось, так как многие производители предлагают готовое решение, которое включает все необходимые компоненты и позволяет запустить проект решения конкретной задачи всего за несколько дней.

Но даже такая оптимизация проигрывает по удобству и простоте переноса инфраструктуры в публичное облако. Облачный провайдер на готовой инфраструктуре создает индивидуальный проект для вашей компании согласно техническому заданию и предоставляет доступ к нему любым возможным способом. Такое решение обладает большой гибкостью и возможностью масштабирования, а момент заказа и момент запуска виртуальной инфраструктуры IaaS может разделять всего несколько часов.

3. Настройка облака

Переход в публичное облако, в отличие от частного, не требует настройки оборудования и платформы виртуализации, необходимо только создать виртуальные машины с заданными параметрами, установить операционные системы и настроить приложения для запуска информационных систем. Упростить эти задачи можно использованием предустановленных или собственных шаблонов.

4. Тестирование виртуальной инфраструктуры

Тестирование частного облака подразумевает проверку на совместимость и скорость работы всех компонентов, из которых оно состоит. Если система имеет высокий класс безопасности, то также проводят проверку защиты от несанкционированного доступа.

В публичном облаке необходимо определить соответствие ожидания и фактического быстродействия работы сервисов и приложений, от этого зависит соотношение распределяемых ресурсов. За вопросы безопасности отвечает облачный провайдер, что подтверждается сертификатами соответствия, такими как PCI DSS, например.

5. Предоставление услуг конечным пользователям

Облачная модель предполагает установку и настройку портала самообслуживания, с помощью которого пользователи получают доступ к услугам компании и ИТ-ресурсам, чем разгружают специалистов технической поддержки. На портале пользователь может создать заявку на предоставление определенного пула ресурсов или дополнительных услуг, которая будет обработана автоматически или перенаправлена на профильного администратора.

В частном облаке настройку портала самообслуживания и его наполнение типовыми услугами осуществляют специалисты компании, в публичном облаке эту возможность предоставляет облачный провайдер, например с помощью VMware vCloud Director.

6. Мониторинг и управление облаком

Для выполнения требований SLA пред заказчиками необходим четкий контроль и мониторинг всех элементов облачной инфраструктуры. Это позволяет быстро реагировать на проблемы и устранять их в кратчайшие строки. Ошибки оборудования, исчерпание доступных ресурсов, зависание служб или приложений, задержки при передаче данных по сети и другие инциденты без быстрого реагирования могут сказаться на качестве предоставления услуг пользователям и увеличить затраты на эксплуатацию. Чтобы этого избежать, облачные провайдеры используют комплексные системы мониторинга, позволяющие сократить время простоя в случае возникновения аварии, а также предпринимать превентивные меры, чтобы их не допускать.

Современные системы мониторинга ресурсов позволяют оптимизировать использование вычислительных мощностей, автоматически распределять виртуальные машины по физическим хостам, а также предоставлять сведения для подготовки плана модернизации инфраструктуры и удовлетворения потребностей клиентов.

7. Тарификация облачных ресурсов

Публичное облако предоставляет клиенту возможность оплачивать только фактически используемые ресурсы, это делает расчет себестоимости ИТ-услуг простым и понятным. Строя частное облако, необходимо закладывать избыточные ресурсы — это нужно для обеспечения отказоустойчивости и соответствия планируемому росту потребностей бизнеса.

Системы билинга облачных провайдеров позволяют формировать гибкий план оплаты с точностью до дня или даже часа использования виртуальных мощностей.

8. Оптимизация облака

Большинство облачных провайдеров имеют многолетний опыт настройки и управления виртуальной инфраструктурой, их внутренние процессы отлично налажены, оборудование эксплуатируется с максимальной эффективностью, настройки автоматизации позволяют уменьшить необходимость работы технических специалистов. Все эти факторы позволяют предоставлять услугу публичного облака (IaaS и vDС) по конкурентоспособным ценам и с высоким качеством.

Использование публичного облака позволяет компании развернуть необходимый сервис за несколько минут с минимальным участием собственных технических специалистов. ИТ-инфраструктура в облаке обладает большей гибкостью и эффективностью, чем традиционная, основанная на размещении информационных систем на собственном оборудовании.

Заключение

Переход в облако — это логичное развитие ИТ любой средней и крупной компании. Выбирая данный подход, можно получить быстрый и качественный результат, минуя несколько промежуточных этапов. Если полный переход на виртуальную инфраструктуру IaaS в настоящий момент невозможен по юридическим соображениям или по политике безопасности, компания может построить гибридное облако, которое позволит расширить собственные вычислительные ресурсы за счет возможностей облачного провайдера, а в дальнейшем произвести полную миграцию.