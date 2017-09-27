Аренда виртуальных ресурсов

Какие виртуальные ресурсы можно взять в аренду в рамках модели IaaS?

Построение собственной ИТ-инфраструктуры требует существенных материальных вложений, а также времени на развертывание и содержание вычислительных ресурсов. В свою очередь аренда виртуальной инфраструктуры у облачного провайдера позволяет получить надежную, производительную, гибкую и масштабируемую платформу с минимальными капитальными и временными вложениями. Заказчик платит только за фактически потребляемые ресурсы, которые могут меняться вслед за потребностями бизнеса. Какие виртуальные ресурсы можно взять в аренду в рамках модели IaaS, мы расскажем в данном материале.

Виртуальные ресурсы против физических

Что такое физические ресурсы? В первую очередь это сервер и система хранения. Если мы не рассматриваем такие сетевые параметры, как внутренняя скорость и пропускная полоса оператора связи, то именно физический сервер отвечает за скорость обработки информации и вычислительные операции. Приобретая физический сервер, необходимо выбрать платформу, процессор, оперативную память, карты расширения, дисковый контроллер, число и тип жестких дисков, потребляемую мощность и т. д. Причем во многих случаях сервер покупается для решения не одной, а сразу нескольких задач, следовательно, необходимо просчитать его мощность с учетом растущей нагрузки, но и не переплатить за лишние ресурсы. Все это ложится на плечи ИТ-подразделения или нанятого интегратора.

Виртуальные ресурсы — это не абстрактное понятие, они тоже строятся на физической аппаратной платформе, только за процесс построения и эксплуатации отвечают специалисты облачного провайдера, как и за надежность, доступность и производительность облачных мощностей.

Заказчику необходимо лишь определить требуемый объем виртуальных ресурсов для реализации своего проекта и подписать соглашение о предоставлении услуги и уровне сервиса. Оплачиваются только требуемые в данный момент ресурсы, нет необходимости делать вычислительные запасы, так как в любой момент можно увеличить количество виртуальных машин, их производительность и объем дискового пространства. Аренда виртуальных ресурсов позволяет легко подстраиваться под текущие потребности бизнеса, не переплачивать за неиспользуемую мощность, но получить ИТ-инфраструктуру, полностью удовлетворяющую поставленной задаче.

Виды виртуальных ресурсов

В большинстве случаев виртуальная машина как часть облачной инфраструктуры IaaS собирается из трех типов ресурсов:

— виртуальный процессор (vCPU)

— оперативная память (RAM)

— виртуальный диск или хранилище (HDD)

Виртуальный процессор (vCPU)

Гипервизор VMware ESXi предоставляет виртуальным машинам (ВМ) доступ к ядрам физического процессора хоста. Каждому виртуальному процессору ВМ соответствует одно физическое ядро, пользователь может назначить не менее одного vCPU и не более количества имеющихся физических ядер.

Облачные провайдеры с хорошей репутацией никогда не используют программную эмуляция процессорных ядер, vCPU виртуальной машины всегда соответствует ядру физического сервера.

Операционная система сервера определяет виртуальные ядра как логические процессоры. Если приложение способно работать параллельно с несколькими процессорами, то увеличение числа vCPU способствует увеличению производительности. Если приложение работает только в однопоточном режиме, то лучше выбирать одно ядро с максимальной частотой.

Оперативная память (RAM)

В отличие от ядер процессора оперативная память выделяется виртуальной машине динамически. При создании ВМ пользователь указывает, какой объем RAM должен быть ей выделен, но политики управления ресурсами распределяют оперативную память аппаратной платформы между всеми виртуальными машинами в зависимости от текущей нагрузки и заданных параметров.

В окне сводной информации можно увидеть количество физической памяти хоста, которая выделена виртуальной машине (Consumed Host Memory), и количество активно используемой памяти (Active Guest Memory). Эти параметры статические, они рассчитываются гипервизором.

К задаваемым параметрам относятся: Memory — размер RAM, определяемый для виртуальной машины при ее создании, который видит гостевая ОС и сверх которого не может использовать; Memory Overhead — память, которую потребляет гипервизор для поддержания работы ВМ.

При аренде оперативной памяти можно запросить у провайдера ее 100% резервирование для определенной виртуальной машины, иначе память будет распределяться динамически и по мере необходимости между всеми ВМ. Такой способ регулирования позволяет назначить виртуальным машинам памяти больше, чем есть на самом деле физически, так как лишь в редких случаях в один момент все машины загружены на 100%. Это компромиссное решение, но такая виртуальная RAM стоит дешевле.

Виртуальный диск или хранилище (HDD)

Создавая для виртуальной машины жесткий диск, клиенту облачного провайдера нет необходимости знать, на каких дисках и в каком массиве он будет размещаться. Надо задать его размер и выбрать тип шины (IDE или SCSI), причем от выбранного типа зависит только то, как его будет воспринимать ОС, а не как он реально физически подключен. Шина IDE определяется любой гостевой ОС, но работает медленнее, чем SCSI.

Сами данные виртуальной машины хранятся в файле .vmdk. Где он размещается — решает администратор облачного провайдера, пользователю такие настройки недоступны. Для обеспечения надежности и высокой производительности инфраструктура провайдера должна быть построена на современных и производительных системах хранения данных, в которых установлены быстрые диски.

Производительность дисков и СХД в целом зависит от их типа — SATA, SAS, SSD. SATA — самые медленные, используются для хранения холодных данных, SAS — быстрые диски, на которых размещают файлы ОС и базы данных, SSD— наиболее быстрые диски, используются для хранения файлов подкачки, кэшей и самых горячих данных.

Для оценки производительности дисковой системы используют параметры IOPS(количество операций чтения/записи за секунду времени) и Latency (уровень задержек при обращении к дисковым носителям). В большинстве случаев нормальными являются Latency не более 20 м/сек, IOPS—0,5 до 1 IOPS на 1 Гб.

Для того чтобы упростить биллинг и настройку виртуальной инфраструктуры, провайдер может предложить клиенту различные пулы ресурсов в зависимости от их производительности. Пул состоит из процессора определенной производительности и дискового ресурса.

Заключение

Какой бы сложной ни была виртуальная инфраструктура IaaS, строится она из кирпичиков — арендованных виртуальных ресурсов. Собирая из них виртуальную машину, надо четко понимать задачи, которые она будет выполнять, чтобы не платить за лишние мощности и получить сбалансированную систему. Аренда виртуальных ресурсов дает клиенту право на ошибку, он может в любой момент увеличить производительность, докупив дополнительные ресурсы, а забота об аппаратной составляющей облака целиком лежит на облачном провайдере.