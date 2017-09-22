Интервью с генеральным директором «Казтелепорта» об облачных сервисах и новой стратегии компании.

Тема предоставления облачной инфраструктуры и сервисов для Казахстана достаточно щепетильна — компаний, работающих на этом рынке, крайне мало. Возможно, именно таким небольшим выбором обусловлено недоверие бизнеса к облакам. «Казтелепорт» — одна из тех немногих компаний, которая готова полностью взять на себя заботы бизнеса по построению облачной инфраструктуры. Кусаинов Аскар Маратович, генеральный директор «Казтелепорта», подробно рассказал о предоставляемых услугах, поделился планами на будущее и развенчал несколько мифов, касающихся облаков.

— Аскар Маратович, с вашим приходом в компании была разработана новая стратегия, каковы ее ключевые моменты?

— Я бы сказал, что это не совсем новая стратегия — она была скорректирована. Основной акцент в своей деятельности мы делаем на продвижение облачных сервисов. Как вы знаете, Казтелепорт изначально был телекоммуникационной компанией и занимался предоставлением каналов передачи данных. Мы достаточно успешно работали на рынке, и обслуживали не только Народный банк, но и ряд других коммерческих клиентов. Исторически сложилось, что практически все банки нашей страны, а также другие финансовые институты и страховые компании оказались клиентами компании «Казтелепорт». И они являются нашими клиентами уже почти 20 лет.

Ключевой момент новой стратегии — продвижение облачных сервисов. Кроме того, мы интенсивно развиваем направление различных ИТ-сервисов. То есть, мы позиционируем себя как компания, которая предоставляет заказчикам практически все виды ИТ-сервисов в части сопровождения и построения сетей, компьютерного и серверного оборудования, дата-центров. Ну и как некий венец, мы можем предоставить дата-центр как услугу, виртуальный дата-центр, а для услуги Colocation — услуги физического дата-центра.

— Расскажите подробнее о предоставляемых услугах.

— Облачные сервисы — это аренда вычислительных мощностей, доступ к которым обеспечивается через сеть. Важно, что клиент не покупает и не инвестирует в оборудование, в софт и так далее. Он все берет в аренду, это основа облачных сервисов. Мы, в первую очередь, предоставляем инфраструктуру как сервис, IaaS. И здесь мы можем предложить как целый виртуальный дата-центр, так и давать в аренду серверные мощности по частям, можем давать системы хранения данных и ряд продуктов, связанных с этим. Это бэкапирование и резервирование, а также услуга Disaster Recovery as a Service.

Услугой Disaster Recovery as a Service уже пользуется ряд наших клиентов, в том числе и в финансовом секторе. Она позволяет в реальном режиме резервировать критичные сервисы в нашем облаке. В случае аварии клиент сможет восстановить свой бизнес буквально в течение нескольких минут. Эта услуга сейчас входит в базовые сервисы, которые мы предоставляем.

Кроме того, мы разработали и недавно запустили услугу по защите от распределенных атак, DDoS. Это очень востребованная услуга, особенно среди финансовых институтов. Как вы знаете, в прошлом году и в начале этого года было несколько крупных атак на сайты казахстанских банков и госорганов, что приводило к большим проблемам в части прерывания услуг. Так что защита от DDoS оказалась очень востребованной. Вообще, всем нашим клиентам, которые приобретают у нас услугу Colocation либо облачные услуги, мы можем предоставить и достаточно широкий спектр услуг по безопасности.

Мы предоставляем услуги традиционных центров обработки данных. В Алматы у нас два дата-центра, через пару месяцев появится третий. Один дата-центр работает в Астане. Плюс мы имеем хороший канал передачи данных Алматы—Астана, разветвленную оптическую сеть внутри Алматы. Все это позволяет давать нашим клиентам географически распределенные решения. Это бэкапирование и резервирование в рамках традиционных технологий или же в рамках облачных сервисов, виртуальный фаервол, IPS или аренда лицензий. Говоря другими словами, клиент может вообще ничего не иметь, а получить у нас надежную, защищенную и бесперебойную вычислительную инфраструктуру для ведения своего бизнеса.

Собственно, инфраструктура как сервис и виртуальные дата-центры, ряд продуктов по безопасности — это первый шаг базовых облачных технологий. Все страны через это проходили, и клиенты в этих странах начинали потребление облачных сервисов через IaaS. Следующий этап — это PaaS, платформа как сервис. Тут у нас есть определенные наработки. И далее идет ряд продуктов SaaS, Software as a Service. В этом сегменте мы сейчас достаточно успешно продвигаем услуги облачной 1С и облачной видеоконференцсвязи. Для этого у нас есть также одноименные порталы, где клиенты могут сами выбрать услугу и заключить договор. Облачная 1С очень популярна среди МСБ. Естественно, она адаптирована под казахстанское законодательство. Сейчас мы выстраиваем экосистему из наших партнеров, из компаний, которые профессионально занимаются аутсорсингом бухгалтерских услуг, компаний, которые продают 1С и из фрилансеров-специалистов по сопровождению 1С. Все они продают нашу услугу. Сейчас идет достаточно интенсивная маркетинговая кампания в социальных сетях.

— Вы вывели на рынок новый сервис — Smart Cloud. Что он собой представляет и на кого рассчитан?

— Да, мы запустили новый бренд — Smart Cloud. Клиент может воспользоваться этой услугой в режиме онлайн: зайти на наш портал и заказать столько вычислительных ресурсов, сколько ему нужно. Через несколько минут все будет посчитано, ему придет счет, который он может оплатить там же на портале. У нас предусмотрены различные варианты скидок от базового тарифа, в зависимости от того, на какой срок какую емкость он собирается заказывать. Этот продукт мы разработали в основном для сегмента малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей. То есть, для тех компаний, которым не нужно кастомизированное облачное решение, а достаточно воспользоваться каким-то из предложенных вариантов. Наши тарифы сопоставимы, а где-то даже выгоднее, чем у зарубежных конкурентов.

— Раз уж заговорили о конкуренции. В чем ваше конкурентное преимущество?

— Одно из наших ключевых преимуществ — это казахстанский сервис. Законы физики никто не отменял, поэтому если клиентам критичны задержки, то мы в этом смысле — лучшее решение. Географически распределенная сеть дата-центров позволяет нам строить на ее базе любые распределенные, отказоустойчивые, надежные системы по требованиям наших клиентов.

Во-вторых, как я уже говорил, мы предоставляем защищенные решения. Клиент может не беспокоиться о безопасности.

Что наиболее характерно для компании Казтелепорт и чем мы отличаемся от большинства наших конкурентов — это качество наших услуг, поскольку мы выросли как компания, которая обслуживает банки. Финансовый сектор — это наиболее «капризные» заказчики, их бизнес очень критичен к любым простоям. Заказчики «воспитали» нашу компанию так, что скорость и качество являются нашими главными приоритетами. Я считаю это одним из наших главных конкурентных преимуществ. Плюс, безусловно, кадровый потенциал компании, люди, которые в ней работают. У нас трудятся наиболее квалифицированные специалисты в своих областях: как в телекоммуникациях, так и в облачных технологиях. Это наш, я бы сказал, самый лучший и самый дорогой актив. Мы за этим пристально следим и инвестируем много средств, чтобы уровень наших специалистов был самым высоким в Казахстане.

Еще одно наше безусловное преимущество — то, что мы предоставляем услуги ЦОДа и облачные сервисы, имея собственные каналы передачи данных. Это позволяет нам делать комбинированные решения, где мы можем дать большие скидки на каналы.

— Облачные технологии являются несомненным трендом, и бизнес, наконец, разглядел для себя плюсы облачных решений. Насколько активно казахстанские компании приходят в дата-центры? Какова динамика?

— Мы работаем с крупными маркетинговыми агентствами, которые делают анализ рынка. Они достаточно детально анализировали казахстанский рынок ЦОДов и облачных сервисов. Динамика в этих сегментах однозначно положительная, идет рост рынка. Он растет двузначными цифрами, более 10% роста ежегодно.

Однако можно сказать, что Казахстан сильно отстает по емкостям ЦОДов от наших соседей, от России в первую очередь. От Европы мы сильно отстаем. Мы прогнозируем достаточно большую потребность для начала хотя бы в услугах Colocation, традиционных услугах ЦОДов.

Рынок облачных сервисов тоже растет. Лучше и быстрее всего растет IaaS, как первый шаг, естественно. С чем это связано? Во-первых, это общемировая тенденция. Во-вторых, у нас сейчас первые руководители компаний, финансовые руководители и ИТ-специалисты — люди продвинутые. Все понимают, что мировая тенденция — это арендовать все, что можно, стараясь не вкладывать в инфраструктуру. На самом деле, мы не раз делали расчеты и показывали нашим потенциальным клиентам, что лучше взять все у нас в аренду. Если мы посмотрим Total cost of ownership в трех- или пятилетней перспективе, то очень хорошо видно, что арендовать гораздо выгоднее, нежели самим вкладываться в инфраструктуру. Естественно, когда встает вопрос о том, построить ЦОД или арендовать его — тут вообще все однозначно. С точки зрения бизнеса строить ЦОД, если ты не занимаешься этим бизнесом, это просто отвлечение денег.

Ну а что касается облачных сервисов — и бизнесу, и компании они дают большую гибкость. Если у вас бизнес растет, то вы очень быстро можете наращивать вычислительные мощности, которые вам нужны. Если у вас сезонный бизнес, и инфраструктура нужна только в пик сезона, вы точно так же арендуете ее только на необходимый вам период. Все остальное время вы не несете никаких лишних затрат. Никаких капитальных вложений тоже нет.

Часто говорят, что облачные технологии намного дешевле. Это не намного дешевле. Надо считать все затраты, чтобы понять экономическую эффективность облачных сервисов. Их главное достоинство — это гибкость и быстрая масштабируемость, что наиболее ценно для малого и среднего бизнеса. Гибкость особенно важна сейчас, когда это необходимо бизнесу для выживания. В этом смысле мы очень хорошо помогаем быстро реагировать на потребности рынка.

— Были ли среди ваших заказчиков те, кто впоследствии отказался от использования облачного ПО? По каким причинам?

— Честно говоря, я не знаю таких. Ну и облачного ПО у нас не так много. По сути, это два продукта. Мы не уделяем сейчас много внимания облачному ПО. Сегодня в Казахстане востребован IaaS, и это очень хорошо видно. Большой популярностью до сих пор пользуется просто Colocation. Когда эти запросы будут достаточно удовлетворены, следующим будет востребован PaaS, и только потом компании начнут проявлять интерес к SaaS. Такова специфика рынка. Такая же динамика наблюдалась ранее и на российском рынке. Поэтому спрос на облачное ПО мы ожидаем в будущем.

Кстати, со своей стороны я бы хотел призвать разработчиков, чтобы они делали наши отечественные облачные софтверные продукты. Мы с удовольствием готовы работать с ними. Более того, мы готовы предоставлять собственную инфраструктуру и площадку для разработок и последующей продажи решений. Если такие компании есть, мы готовы рассматривать их предложения.

А если продолжить тему фобий и страхов бизнеса по поводу облачных решений, то наиболее часто поднимается вопрос безопасности. Что я здесь могу сказать. На самом деле даже банки, которые обязаны подчиняться закону о банковской тайне, не боятся к нам идти. Я бы даже сказал, что у нас более безопасно, чем держать сервера с данными где-то у себя. У нас люди, профессионально занимающиеся безопасностью, защищают от внешних атак. И уж точно у нас контроль доступа организован гораздо лучше, чем в компаниях, где сервер с 1C и документооборотом просто стоит где-нибудь в углу офиса и к нему у любого есть доступ. Я уже не говорю о вопросах бэкапирования и восстановления.

— Насколько остра облачная конкуренция в Казахстане?

— Конкуренция есть, но должен честно сказать, что она не очень сильная на казахстанском рынке. Собственно, пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать всех, кто занимается предоставлением облачных сервисов. А тех, кто делает это высокопрофессионально, совсем мало.

Как мы будем бороться с конкурентами? Расширением продуктовой линейки, а также качеством, качеством и еще раз качеством. Собственно, никаких других механизмов нет. Есть, конечно, еще и цена. Но это самый последний вид конкуренции, который может быть выгоден только потребителю, и то не всегда и ненадолго. Мы технологическая компания, поэтому наша прибыль идет в наше же развитие. Поэтому ценовая конкуренция может потом обернуться негативом для потребителей.

— Вы уже упомянули, что среди ваших основных заказчиков — банки и финансовые организации. А на каких еще сферах бизнеса вы намерены фокусироваться?

— Здесь трудно сказать. Финансовый сектор — один из самых крупных, у него наибольшая потребность в ИТ. Исторически так сложилось, что самые крупные потребители ИТ-услуг — это банки. У них есть деньги и у них бизнес строится именно на этом. Банковский сегмент наиболее конкурентен, поэтому здесь очень важно всегда иметь хорошие технологии. Люди идут туда, где решения наиболее продвинутые.

Если говорить о нефтегазовом секторе, то там большой потребности не наблюдается, и он достаточно далек, это Западный Казахстан. А мы более сильны в Алматы и Астане. Хотя, благодаря тому, что мы обслуживаем инфраструктуру Народного банка, а теперь и Казкома, мы представлены в каждой области страны. У нас есть небольшие дата-центры на базе гермозон Народного банка и Казкоммерцбанка, в каждом областном центре. Там мы планируем также развивать наши сервисы, но больше, наверное, для государственного сектора. Это, кстати, еще один сегмент, который потребляет много ИТ.

Для почтовых компаний мы тоже имеем много интересных решений и работаем с ними. Достаточно хорошими нашими потребителями являются иностранные компании, представительства западных компаний, российские компании.

МСБ также интересен нам в части маркетинга, продвижения узнаваемости нашего бренда. Это порталы 1С Cloud и Smart Cloud. У малого бизнеса, на самом деле, много потребностей именно в простых системах. Это складские системы, учет продаж, легкие облачные CRM-системы. Именно поэтому мы призываем разработчиков делать казахстанские облачные решения. Если есть команды, любые облачные продукты, мы могли бы их вместе продвигать.

— Недавно как раз было объявлено о том, что в Казахстане планируется создать портал облачных услуг для малого и среднего бизнеса.

— Да, это было бы очень хорошо. В программе Цифровой Казахстан прописано, что облачные продукты необходимо продвигать. Мы готовы предоставить свою инфраструктуру. Это было бы выгодно и нам, и предпринимателям. Вообще, в целом, мы сервисная компания. Наша задача — оказывать разного рода ИТ-сервисы, чтобы клиентам было удобнее, проще, быстрее и гибче вести свой бизнес. И это справедливо как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных компаний, корпораций, банков. Я, конечно, понимаю, что мы находимся в начале пути. Но мы движемся вперед.

— Несколько слов о дальнейших планах — что у вас в приоритете?

— Мы хотим занять одно из лидирующих мест в этой стране на рынке облачных услуг. У нас для этого есть все возможности. И мы постараемся это сделать. У нас есть целая программа развития облачных продуктов на базе PaaS-услуг и сервисов SaaS. По IaaS мы готовы предоставлять практически все, что угодно. Есть также достаточно интересная программа по развитию информационной безопасности и продуктов на ее основе. И мы планируем достаточно активно расширяться в Астане и в целом по стране.