Уровни надежности дата-центров: зачем нужна классификация Tier

Показатель Tier — это аналог звездности у отелей: чем выше, тем надежнее.

Что общего между отелем и дата-центром? Сегодня в мире существует более 30 систем классификации такого рода объектов, а в каждой стране — свои национальные стандарты. Однако наиболее популярной выступает европейская система звездности, принятая в большинстве стран. В зависимости от количества звезд клиент получает тот или иной тип сервиса. Проводя параллель между отелем и ЦОД, мы видим, что в обоих случаях происходит классификация по уровням: гостиницы оцениваются по пяти базовым критериям качества, центры обработки данных — по четырем уровням надежности: Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4.

Так же, как и у звезд гостиницы, чем выше показатель Tier — тем дата-центр более надежный. Следовательно, размещая собственное оборудование (серверное, сетевое, системы хранения данных) или потребляя услуги IaaS-провайдера, использующего ЦОД как облачную площадку, необходимо обращать внимание на столь важный и информативный показатель.

Уровни Tier — стоит ли доверять дата-центрам?

Насколько ЦОД может быть надежным? Стоит ли доверять уверениям о соответствии дата-центра тому или иному уровню Tier? На этот счет существует множество нюансов, ведь уровни сертификации, которые предлагает Uptime Institute, — не единственный индикатор надежности дата-центра.

Однако такой подход получил наибольшее признание в отрасли. К тому же среди четырех разработанных уровней сертификации Tier 3 стал наиболее распространенным вариантом использования. И несмотря на кажущуюся простоту градации, клиенты сталкиваются с путаницей. Этому способствуют отдельно взятые ЦОДы, которые успели ввести в заблуждение немалое количество заказчиков. Заявляя о соответствии дата-центра конкретному уровню Tier, они не имели соответствующих сертификатов Uptime Institute, а это грубейшее нарушение. В отдельных случаях дата-центры ссылались на сертификацию проекта, что по сути говорит о выдаче сертификата исключительно на документацию, по которой создается ЦОД. А поскольку сегодня все больше компаний переходят на облачную площадку и переводят ИТ-операции на аутсорсинг, жульничество в этом вопросе недопустимо. Именно поэтому, прежде чем пользоваться услугами дата-центра, необходимо изучить специфику уровней сертификации и получить у ЦОД подтверждение соответствия.

Важно понимать, что сертификация ЦОД по уровням Tier — сложная процедура, включающая в себя процесс тестирования сотрудниками Uptime Institute. При этом отказоустойчивость ЦОД определяет отказоустойчивость каждой из систем дата-центра. И если ЦОД соответствует уровню Tier 3, значит, такие базовые составляющие, как электроснабжение, механические системы, элементы безопасности и прочие аспекты, тоже соответствуют заявленному уровню.

Уровни надежности ЦОД

Как известно, ЦОД — это объект с повышенными требованиями к надежности, безопасности и отказоустойчивости сегментов сетевой и инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день выделяют 4 уровня Tier, при этом требуемый уровень закладывается еще на этапе проектирования ЦОД, формируя концепцию вычислительного комплекса:

Tier 1 — первый уровень надежности ЦОД

Tier 1 — базовый уровень надежности центров обработки данных, широко применяемый в 1960–1970 годы. Ошибки или отказ в работе систем или оборудования приводят к сбоям в работе всего ЦОД. Инженерная инфраструктура способна удовлетворить исключительно текущие потребности, без резервирования и избыточности ресурсов. При этом время простоя за год составляет 28,8 часа, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,671 %.

Tier 2 — второй уровень надежности ЦОД

Как и в случае с Tier 1, работа дата-центра уровня Tier 2 может быть прервана из-за ошибок или отказов. Но здесь предусмотрена возможность резервирования критически важных компонентов. Стандарт предусматривает наличие избыточных системных ресурсов, улучшенные системы охлаждения и энергоснабжения. Однако и здесь в случае проведения ремонтных работ требуется остановка ЦОД. Время простоя за год составляет 22 часа, а коэффициент отказоустойчивости — 99,741 %.

Tier 3 — третий уровень надежности ЦОД

Дата-центр Tier 3 не требует прекращения работы для проведения ремонтно-профилактических мероприятий, включая замену оборудования или модернизацию компонентов системы. Годовой простой ЦОД не превышает 1,6 часа, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,98 %.

Tier 4 — четвертый уровень надежности ЦОД

ЦОД Tier 4 — это отказоустойчивый дата-центр с резервированием всех систем, характеризующийся повышенной отказоустойчивостью. Представляет собой высший уровень надежности и позволяет выполнять как плановые, так и внеплановые работы без остановки ЦОД. Время простоя за год составляет 0,4 часа, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,995 %.

Классификация ЦОД как гарантия качества

Классификация центров обработки данных по уровням надежности важна для заказчика и выступает гарантией соответствия ожиданиям конечного результата в вопросе безотказной работы и производительности. Кроме того, классификация позволяет избежать расплывчатых формулировок, что особенно актуально при формировании технического задания к строящимся ЦОД или при описании характеристик функционирующих дата-центров. Но существует важный нюанс: не всегда с ростом Tier возрастает уровень качества предоставляемых услуг. Именно поэтому не стоит отталкиваться исключительно от классификации ЦОД, чтобы определить лучший дата-центр.

Таблица характеристик Tier

Параметр Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Год внедрения 1965 1970 1985 1995 Уровень загрузки оборудования 100 % 100 % 90 % 90 % Обслуживание без отключения Нет Нет Да Да Аварийность 6 аварий за 5 лет 1 авария в год 1 авария

за 2,5 года 1 авария за 5 лет Отказоустойчивость как одиночное событие Нет Нет Нет Да

Таким образом, в дискуссии о лучшем Tier необходимо учитывать и другие особенности ЦОД, исходя в первую очередь из целей, которые необходимо достичь, финансовых возможностей и сферы задач отдельно взятой компании.

Заключение

Не стоит забывать, что в ходе эксплуатации дата-центра приходится сталкиваться с необходимостью замены или добавления нового оборудования. К тому же, меняются базовые потребности, что приводит к изменению уровня надежности центра обработки данных. По этой причине возникает необходимость актуализации уровня Tier ЦОД, или, другими словами, подтверждении звездности. При этом важно понимать, что как отелю мало получить пять звезд, так и дата-центру — уровень надежности Tier 4. Необходимо научиться грамотно эксплуатировать ресурсы и учитывать меняющиеся потребности клиентов.