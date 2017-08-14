Самые большие проблемы миграции в облако. Мнение экспертов

Советы экспертов, ИТ-директоров и руководителей предприятий для тех компаний, которые планируют миграцию в облако.

Использование облачных технологий становится привычным делом, и с каждым годом все большее количество компаний осознает преимущества облачных вычислений с точки зрения эффективности и рентабельности. При этом неважно, о какой модели развертывания облака идет речь — частном, публичном или гибридном. Также постоянно увеличивается процент предприятий, планирующих использовать облачную архитектуру для своих сервисов в будущем.

Основные преимущества, перечисленные компаниями, успешно перешедшими в облако, являются простота доступа к ресурсам, администрирование, снижение затрат и общее повышение эффективности бизнеса. Но прежде чем получить все эти бонусы, предприятие должно пройти тернистый путь миграции. Этот процесс часто сопряжен с различными проблемами — от недостатков планирования до устаревших технологий и законодательных ограничений.

В этой статье мы собрали мнения экспертов, ИТ-директоров и руководителей предприятий, входящих в технический совет издательства Forbes, которые поделились своим видением на проблемы, с которыми может столкнуться бизнес при переезде в облако.

1. Сделайте все правильно

«Для первого раза лучшим решением использования облачных инструментов будет PaaS (Platform as a Service). IaaS (Infrastructure as a Service) — это скорее конструктор лего: множество различных частей и огромное количество вариантов собрать из них что-то. При этом очень легко допустить ошибки. Если для решения бизнес-задач есть возможность использовать настроенную платформу, сделайте это. При нехватке опыта работы с облачными технологиями этот выбор станет лучшим», — Russell Smith, Rainforest QA.

2. Люди и процессы

«Когда дело доходит до внедрения облака, основной проблемой является не освоение новых технологий, а адаптация людей и процессов к этим новшествам. Это требует большого количества времени и ограничивает эффективность внедрения новых решений. По этой причине для молодых компаний, а также тех, у кого есть собственные центры тестирования технологий, переход будет менее болезненным и долгим по сравнению с крупными предприятиями», — Tyler Shields, Signal Sciences.

3. Наличие четкой стратегии и бизнес-целей

«Существует множество причин перейти в облако: мобильность, гибкость, производительность, стоимость и т. д. Стратегия облачного развития для вашей компании должна быть сформирована в первую очередь на основе целей вашего бизнеса, а не наоборот. Стоит отметить, что мы ежедневно работаем с компаниями, которые не могут успешно мигрировать в облако из-за отсутствия заранее проработанной четкой стратегии», — Grant Kirkwood, Unitas Global.

4. Преодоление психологических барьеров

«Будет ли облако безопаснее моего локального центра обработки данных? Сможет ли облачный провайдер соответствовать моим стандартам отказоустойчивости? Будет ли их техподдержка быстро и качественно обрабатывать мои запросы? При работе с крупным сервис-провайдером в 2017 году ответ на все эти вопросы — „ДА!“ Эти сомнения были актуальны лет семь назад, когда я перешел в облако. Тем не менее они оказались напрасными. Уже тогда я на 75% сократил расходы на хостинг за счет переноса наших систем в облако провайдера», — Tim Maliyil, AlertBoot.

5. Время, стоимость, безопасность

«Время, стоимость и безопасность — наиболее распространенные проблемы при миграции в облако. Перемещение данных — это медленный процесс, требующий большой пропускной способности каналов связи и значительное количество человеко-часов. У многих компаний также есть сомнения в безопасности инфраструктуры провайдера, поэтому они предпочитают хранить данные на своих локальных серверах. Раньше многих также отпугивала стоимость облачных решений. Но в последнее время большинство крупных облачных провайдеров предоставляют комфортные цены на свои услуги, делая их более рентабельными по сравнению с тем, что компании имеют сейчас», — Ivailo Nikolov, SiteGround.

6. Не попасть в капкан

«В детстве мама часто говорила нам: не накладывай в тарелку еды больше, чем сможешь съесть. С миграцией в облако дело обстоит так же: не стоит размещать в облаке большое количество сервисов, если не сможете эффективно управлять ими. Нарушив это правило, вы рискуете неправильно распределить рабочую нагрузку. Лучше заранее составить подробный план миграции и провести ее в приоритетном порядке и в том режиме, который будет вам по силам», — Mike Fuhrman, Peak 10.

7. Изменения в управлении

«Как и в любом крупном ИТ-проекте, самой большой проблемой миграции в облако являются изменения в управлении. Ваша инфраструктура начнет жить по другим законам и подчиняться новым правилам. Вы должны быть уверены, что игра стоит свеч и внедрение данного решения даст эффективный результат бизнесу», — Michael Ringman, TELUS International.

8. Надежная инфраструктура

«Поскольку бизнес становится все более зависимым от облачных технологий, техническое оснащение ЦОДов играет все большую роль. Прежде чем осваивать новые методы работы с хранением и обработкой данных, владельцы должны оценить, насколько инфраструктура отвечает их требованиям. Имеется ли резервирование каналов связи и насколько обеспечена отказоустойчивость инженерных систем», — Arie Barendrecht, WiredScore.

9. Изменение архитектуры

«Проблемы начинаются тогда, когда команда, ответственная за миграцию, стремится переделать всю существующую инфраструктуру, чтобы она идеально соответствовала предлагаемым облачным сервисам. Или, наоборот, когда никто не хочет вносить даже одного изменения. В любом случае лучше сначала мигрировать в облако, а потом изменять архитектуру», — Robert Smith, Infofree.com.

10. Подключение устаревших систем к облаку

«Информационные системы многих предприятий не готовы к облакам. Самая большая проблема заключатся в том, чтобы совместить работу существующих сервисов компании с современными облачными бизнес-приложениями. Именно поэтому вам следует выбирать решения способные работать в гибридной среде», — Rick Costanzo, Kodak Alaris.

Заключение

Каждая компания выбирает свой путь освоения облачных технологий. Тем не менее, всегда полезно выслушать мнение специалистов, которые уже получили определенный опыт миграции в облако, чтобы не допустить возможных ошибок и не понести убытки.