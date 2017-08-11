VPS\VDS или VDC. Что выбрать?

В ходе подготовке к миграции компании необходимо решить, какой тип размещения выбрать для своих сервисов — Virtual Private/Dedicated Server или Virtual Data Center.

Многие предприятия серьезно озадачены переносом своих приложений и сервисов в облако с целью сокращения расходов и получения максимальной отдачи от использования вычислительных ресурсов. Переход в облако — достаточно простой процесс, но только в том случае, когда проведена серьезная подготовительная работа. В ходе подготовке к миграции в компании сталкиваются со многими вопросами, связанными с выбором облачного провайдера, необходимыми технологиями виртуализации, приемлемыми показателями SLA и многими другими. Но перед тем как отвечать на подобные вопросы, необходимо решить, какой тип размещения выбрать своих сервисов.

Некоторые предприятия выбирают хостинг класса VPS/VDS (Virtual Private/Dedicated Server), и их вполне устраивает тот уровень функциональности, который при этом обеспечивается. Другие же выбирают VDC (Virtual Data Center) и упираются в потолок его возможностей. В этой статье мы рассмотрим основные различия между этими двумя типами хостинга, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Что такое VPS/VDS

VDS (Virtual Dedicated Server) — это такой тип хостинга, при котором клиенту предоставляется выделенный виртуальный сервер. Существует мнение, что его основой является bare metal виртуализация, то есть в данном случае гипервизор установлен прямо на физический хост, в отличие от VPS (Virtual Private Server), где используется виртуализация уровня операционной системы.

На самом деле для пользователя между этими понятиями нет никакой разницы, в любом случае он получает виртуальную машину, которой может ограниченно управлять с помощью специальной веб-панели.

Провайдеры, предоставляющие услуги VPS/VDS-хостинга, обычно используют бесплатную платформу виртуализации и бюджетное железо. Практически всегда управление такими виртуальными машинами (ВМ) происходит через панель управления собственной разработки и включает в себя простейшие задачи, такие как включение, выключение и перезагрузка ВМ, а также добавление вычислительных ресурсов. Поставщики данной услуги стремятся повысить ее уровень, например предоставляя в аренду виртуальные частные облака. К сожалению, подобный сервис чаще всего является не более чем маркетинговым ходом, по сути оставаясь просто набором ВМ с сетевой связанностью.

Грубо говоря, хостинг VDS/VPS предоставляет клиенту возможность пользоваться удаленными виртуальными машинами. В зависимости от поставщика, заказчик может также получить дополнительные услуги, например резервное копирование и отказоустойчивость. Правда, они будут реализованы с помощью все тех же бюджетных и ограниченных инструментов.

Что такое VDC

VDC (Virtual Data Center) — это тип хостинга, который также называют арендой VI (Virtual Infrastructure). В этом случае пользователь получает целую виртуальную инфраструктуру, состоящую из серверов, систем хранения данных и виртуальных коммутаторов, объединенных одной мощной платформой виртуализации. Клиент все также может управлять своими виртуальными серверами через портал самообслуживания и при этом получает дополнительные возможности и гарантии отказоустойчивости. Другими словами, в случае с VDC заказчик полностью управляет пулом вычислительных ресурсов и может самостоятельно создавать и масштабировать виртуальные машины, сети, кластеры серверов и другие элементы.

В этом случае сервис-провайдер строит свое облако с использованием оборудования hi end класса и мощной платформы виртуализации уровня VMware.

Воспользовавшись услугой аренды VDC, клиент получает полный виртуальный аналог собственного дата-центра, но без необходимости обслуживания физических серверов, инженерных систем и гипервизора. Такой подход позволяет компании сосредоточиться на профильных для предприятия целях, не распыляя силы на второстепенные задачи.

Особенности выбора

Независимо от масштаба компании, задачи, которые стоят перед бизнесом, могут иметь критичное значение и требовать большого количества вычислительных ресурсов. Именно поэтому при выборе хостинга стоит привязываться не к размеру компании, а к важности сервисов. И чтобы сделать правильный выбор, необходимо понимать основные различия типов хостинга.

Стоимость

Финансовая выгода — это основная причина, по которой компании переходят в публичные облака. Какой бы тип хостинга клиент ни выбрал, ему не придется покупать аппаратные мощности и лицензии ПО, он просто арендует их, избавив себя от значительных капитальных вложений.

Однако в случае использования VPS заказчик чаще всего платит за арендованные ВМ авансом, независимо от того, будет ли он их использовать или нет. При аренде IaaS, наоборот, чаще всего используется система постоплаты по факту использования. Это значит, что клиент платит только за фактически использованные ресурсы. Такая финансовая гибкость позволяет более точно рассчитать расходы и увидеть реальную стоимость сервисов.

Масштабирование и гибкость

Значительным преимуществом облачных решений по сравнению с использованием локального оборудования является возможность быстрого и гибкого масштабирования.

В случае использования VDS заказчик при создании ВМ самостоятельно управляет ее основными параметрами, такими как размер и тип диска, размер оперативной памяти, количество процессоров. При необходимости пользователь может расширить данные параметры в процессе работы, правда, зачастую это делается посредством обращения в техническую поддержку провайдера.

При использовании VDC-хостинга заказчик, помимо всех функций, описанных выше, получает возможность на этапе подписания договора указать дополнительные параметры, такие как пропускная способность канала связи, количество IP-адресов, настройки DNS и другие. При таком подходе клиент самостоятельно контролирует выделение вычислительных ресурсов и может быстро «нарастить мышцы» в случае необходимости. Данное решение является более гибким и позволяет создавать системы с необходимыми заказчику параметрами, самостоятельно настраивать NAT, DHCP, VPN, firewall без привлечения специалистов провайдера.

Виртуализация и гибридное облако

В основе любого облачного хостинга лежит платформа виртуализации. Облачные провайдеры, предоставляющие услуги VPS/VDS, чаще всего используют бесплатные версии таких платформ, которые, несмотря на простоту, выполняют большинство необходимых функций. Проблема облаков, построенных на таких платформах, заключается в первую очередь в отсутствии поддержки производителя, ну и, конечно, в отсутствии готовых решений и различных инструментов.

Сервис-провайдеры, предоставляющие услуги по аренде VI, предпочитают пользоваться платформами виртуализации от мировых лидеров в данной сфере, таких как VMware или Microsoft. Эти решения являются достаточно дорогими, но помимо всесторонней поддержки производителя и развитого комьюнити предлагают своим пользователям продукты, специально разработанные для создания и управления облаками. Также флагманское ПО данных производителей предоставляет возможность использования инструментов бесшовной миграции ВМ «на лету» и, например, готовых решений аварийного восстановления.

Стоит отдельно отметить, что использование «взрослых» решений виртуализации позволяет создавать гибридные среды, объединяя частное облако клиента с публичным облаком провайдера. При наличии одинаковой платформы виртуализации сервисы и приложения в такой среде могут использовать одни и те же инструменты, так, будто работают в одном здании.

Заключение

В данной статье мы познакомились с видами облачного хостинга и разобрали их основные преимущества и недостатки. Но для того чтобы сделать правильный выбор в пользу VDS или VDC, любая компания должна опираться не столько на возможности хостинга, сколько на требования своего бизнеса. Если бизнесу нужна скорость реакции на изменения рынка и гибкость оплаты, а также расширенные возможности арендуемой виртуальной инфраструктуры, то выбор в пользу VDC очевиден. Если же компании просто нужны дополнительные мощности для развертывания некритичных приложений, то вместо покупки новых серверов вполне имеет смысл воспользоваться VDS/VPS-хостингом.