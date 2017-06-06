Аварийное восстановление в облако средствами VMware. Плюсы, минусы, подводные камни

Непрерывность работы бизнес-критичных приложений в последнее время для многих компаний становится условием существования.

Непрерывность работы бизнес-критичных приложений в последнее время для многих компаний становится условием существования. Остановка работы сервисов часто влечет за собой невозможность нормального функционирования подразделений или даже предоставления услуг клиентам.

Чтобы обезопасить бизнес, ведущие производители программного обеспечения с каждым годом придумывают новые инструменты и концепции, позволяющие обеспечить защиту работы приложений и сервисов в самых нестандартных ситуациях, даже в случае инцидентов катастрофического характера. При возникновении чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой выход из строя серверов (например, пожар в ЦОДе), критично важные виртуальные машины должны запуститься на удаленной резервной площадке и продолжить функционировать в штатном режиме. Это позволит избежать простоев в работе приложений. Решения подобного рода объединены аббревиатурой DR (disaster recovery) и могут быть построены при соблюдении трех основных условий:

— Виртуализация серверов . Сама возможность построения DR-решений подобного характера возникла благодаря технологии виртуализации. Скорость запуска виртуальных машин составляет считанные секунды.

— Репликация данных . Никто не знает когда произойдет катастрофа, поэтому данные на резервной площадке должны быть актуальными постоянно. Для этого применяется технология репликации.

— Географическая удаленность резервной площадки . Происшествия катастрофического характера чаще всего затрагивают какую-то область, район или город, поэтому резервная площадка должна находиться в нескольких километрах от защищаемой.

С учетом таких требований существует два основных подхода к построению DR-решений: развернуть собственную DRS (Disaster Recovery System) или воспользоваться услугой DRaaS (Disaster Recovery as a Service), предоставляемой одним из сервис-провайдеров.

Создание собственной системы аварийного восстановления — дорогой и трудоемкий процесс. Помимо покупки оборудования и программных лицензий для организации удаленной площадки, необходимо также обеспечить поддержку данного решения квалифицированным персоналом. С другой стороны, решения класса DRaaS набирают все большую популярность. Суть этой услуги заключается в организации резервной площадки в облаке сервис-провайдера. В этом случае большая часть процессов ложится на плечи поставщика услуг.

Использование подобных решений всегда связано со значительными материальными и трудовыми затратами, поэтому многие предприятия откладывали их внедрение, тем самым увеличивая риски. Но в начале этого года компания VMware выпустила продукт vCloud Availability, который позволяет обеспечить катастрофоустойчивость системы, максимально упростив этот процесс для конечных пользователей. Разумеется, обязательным условием для внедрения данного решения класса DRaaS является использование виртуальной среды VMware.

Что это и как это работает?

Говоря простым языком, vCloud Availability (vCAv) — это программный продукт, который устанавливается на стороне сервис-провайдера как дополнение к vCloud Director и позволяет обеспечивать репликацию данных между виртуальной инфраструктурой клиента и облаком. Работает vCAv на основе программной репликации vSphere Replication (vR), а это значит, что у клиента нет необходимости приобретать дорогостоящие системы хранения данных, использующие репликацию на уровне массива. Таким образом, все требования к инфраструктуре заказчика состоят в наличии компонентов vR, а сам процесс репликации и восстановления системы в облако мало чем отличается от той же операции с собственными площадками.

Вся предварительная настройка производится в клиенте vSphere и занимает несколько минут. Заключается она в регистрации таргета на основе прав доступа, предоставленных сервис-провайдером, и в настройке соответствия сетей для возможности подключения к ВМ после восстановления. Далее необходимо произвести настройку самой репликации. Тут все тоже очень просто и быстро: для каждой защищаемой ВМ выбирается тип репликации (в облако или на собственную удаленную площадку), а также опции, такие как RPO (Recovery Point Objective), в зависимости от действующих в компании регламентов. После настройки репликации можно протестировать восстановление прямо в клиенте vSphere. Но стоит отметить, что в случае возникновения аварийной ситуации запуск виртуальных машин осуществляется в веб-интерфейсе сервис-провайдера.

Плюсы и минусы

Данное решение, конечно, не является универсальным, но удовлетворяет большинству требований катастрофоустойчивости. К несомненным плюсам DRaaS на базе vCAv можно отнести:

Отсутствие необходимости построения собственной резервной площадки. Для этого используется облако сервис-провайдера.

Для этого используется облако сервис-провайдера. Отсутствие необходимости покупки дополнительных лицензий. vSphere Replication входит во все пакеты лицензирования? начиная с Essentials +.

vSphere Replication входит во все пакеты лицензирования? начиная с Essentials +. Простота настройки и использования. Нет потребности в дополнительном обучении сотрудников ИТ-отдела.

Нет потребности в дополнительном обучении сотрудников ИТ-отдела. Надежность резервной площадки. Крупные сервис-провайдеры гарантируют доступность ресурсов в соответствии с договором об уровне оказания услуг (SLA).

Крупные сервис-провайдеры гарантируют доступность ресурсов в соответствии с договором об уровне оказания услуг (SLA). Скорость запуска. При соблюдении всех условий развертывание системы занимает меньше часа.

Конечно, существуют и некоторые ограничения:

Отсутствие возможности создания планов восстановления. Для возврата виртуальных машин в боевую готовность необходимо запускать каждую из них отдельно. Также невозможно задать дополнительные настройки восстановления.

Для возврата виртуальных машин в боевую готовность необходимо запускать каждую из них отдельно. Также невозможно задать дополнительные настройки восстановления. Отсутствие возможности использовать репликацию на уровне дисковых массивов. Считается, что программная репликация уступает по надежности аппаратной.

По сути, используя данное решение, вы получаете защиту отдельных бизнес-критичных ВМ по доступной цене и с минимальными трудовыми затратами, но с ограниченной функциональностью и без возможности гибкого управления настройками.

Заключение

При условии реализации инфраструктуры клиента на базе технологии виртуализации VMware данное решение DRaaS является одним из самых простых, быстрых и недорогих способов обеспечения катастрофоустойчивости для отдельных ВМ. Такое решение идеально подходит для компаний, которым необходима гарантия работоспособности сервисов даже в случае отказа физических серверов, но при этом постройка собственной DRS нерентабельна.

Также благодаря скорости и простоте развертывания это решение может быть временным, до того момента, как у клиента не будет построена собственная система аварийного восстановления, или выступать дополнением к существующей.