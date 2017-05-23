Canon imageRUNNER C3025i

Новое устройство повысит показатели эффективности и продуктивности на каждом этапе печати.

Компания Canon, мировой лидер в области создания инновационных технологий формирования и обработки изображений, анонсировала выход нового принтера imageRUNNER C3025i с передовыми технологиями печати для потребностей малого бизнеса. Новое устройство повысит показатели эффективности и продуктивности на каждом этапе печати. Принтер оснащен инновационными функциями для оптимизации работы небольших предприятий.

Интуитивный пользовательский интерфейс

Простой в обращении интуитивный 5-дюймовый сенсорный экран позволяет увеличить эффективность работы офиса, а также сэкономить предприятиям деньги и время. Компактное устройство обеспечивает быструю монохромную и цветную печать со скоростью 25 страниц в минуту, поддерживает улучшенную технологию цветопередачи и оснащено дополнительным финишером «3 в 1» — скрепление документов, скрепление по запросу и экоскрепление.

imageRUNNER C3025i использует устройство автоматической подачи документов обратного типа для расширения возможностей сканирования.

Гибкие возможности

imageRUNNER C3025i открывает перед пользователями новые возможности создания и управления документами, а также совместим с различными устройствами — планшетами, лэптопами и смартфонами. Принтер оснащен функциями мобильной печати/сканирования и поддерживает печать через приложения Canon PRINT Business App, AirPrint, Mopria и Google Cloud Printing. Пользователи также могут передавать данные через беспроводные сети и справляться с большим количеством рабочих задач с сохранением полной безопасности. В imageRUNNER C3025i предусмотрена возможность работы через модуль Wi-Fi без подключения персонального компьютера к рабочей сети компании.

Сэкономить время на сканировании документов позволит программа MF Scan Utility, обеспечивающая максимально быстрый процесс сканирования и позволяющая создавать PDF-файлы с возможностью поиска, прикреплять их к e-mail и передавать отсканированные документы на указанные адреса.

Принтер imageRUNNER C3025i поддерживает удаленное управление и диагностику тонера. Благодаря функции GDLS (удаленное обновление встроенного ПО) пользователи могут легко обновлять свои устройства согласно последним доступным настройкам ПО, что значительно повышает продуктивность работы офиса. Также комплектацией устройства предусмотрены специальные видеоинструкции по управлению принтером. Просмотрев их, пользователи могут легко устранять неисправности без обращения в службу поддержки и привлечения дополнительных средств на ремонт.

Максимальная безопасность

Безопасность — основной элемент деятельности современных организаций. imageRUNNER C3025i — это максимальное упрощение управления и установки специальных программ по безопасности от Canon. Устройство поддерживает стандартную конфиденциальную печать, IPSec и дополнительно печать зашифрованных PDF-файлов. Совместимость с программным обеспечением uniFLOW позволяет эффективно контролировать и отслеживать использование устройства различными департаментами и подразделениями компании.

«Canon хорошо понимает потребности малого бизнеса и предоставляет решение, которое позволит предприятиям максимально быстро справляться с задачами по печати и сканированию документов, — комментирует Дэн Вудсток, менеджер по маркетингу продукции Canon Europe. — Новый принтер imageRUNNER C3025i оснащен всеми инновационными функциями и обеспечивает надежную печать/сканирование документов для потребностей небольших организаций. И, что немаловажно, предоставляет все средства для безопасной и эффективной работы офиса в любое удобное время».

imageRUNNER C3025i появится на глобальном рынке с 1 июня 2017 г.

Основные характеристики imageRUNNER C3025i: