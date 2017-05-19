Облака. Какие они бывают

Существует три фундаментальных типа развертывания облаков: публичное, приватное и гибридное. Разберем каждый тип подробнее.

Сложно себе представить современного человека, который бы не слышал об облачных технологиях. Сервисы, предоставляемые на их основе, давно стали не только привычной частью жизни большинства людей, но и важной составляющей бизнеса многих компаний. Однако далеко не все знают, что облака отличаются друг от друга и в зависимости от типа развертывания обладают своими плюсами и минусами как в использовании, так и в обслуживании. В этой статье мы разберем, какими бывают облака, а также кем и для чего они используются.

Итак, для начала давайте вспомним, что облачные технологии базируются на совместном использовании пула вычислительных ресурсов посредством предоставления услуг по сети (чаще всего через интернет). Существует три фундаментальных типа развертывания облаков: публичное, приватное и гибридное. Разберем каждый тип подробнее.

Приватное облако

Такой тип облака разворачивается в рамках частной инфраструктуры и предназначен для использования одной организацией, а также ее клиентами и подрядчиками. Оборудование при таком подходе располагается на собственной территории либо на площадке оператора, например в ЦОДе. При этом управление облаком может осуществляться как собственными силами, так и с привлечением внешнего подрядчика.

Основной отличительной чертой частного облака является повышенная безопасность данных, так как доступ к вычислительным ресурсам контролируется одной организацией, которая является как заказчиком, так и поставщиком услуг. Такое решение подходит государственным организациям, а также компаниям, которые обязаны обеспечить конфиденциальность информации в законодательном порядке, при этом позволив им использовать плюсы облачных технологий, например распределение ресурсов по запросу.

Также несомненным преимуществом частного облака является полный контроль и, как следствие, возможность настроить все аспекты решения для своих нужд. К таким аспектам можно отнести не только сетевую безопасность, но и, например, отчетность по используемым ресурсам для последующей оптимизации работы инфраструктуры.

Основным же минусом частного облака является стоимость. Помимо покупки парка дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, необходим штат квалифицированных сотрудников для администрирования и обслуживания такой системы. Конечно, можно развернуть бюджетный вариант с использованием недорогих серверов, бесплатного гипервизора и отсутствием СХД (системы хранения данных), но функциональность такого решения будет сильно ограничена, а необходимость соответствующего уровня администрирования никуда не исчезнет.

Публичное облако

Публичное облако — это инфраструктура, созданная на базе большого пула вычислительных мощностей, объединенных гипервизором в одну виртуальную среду, и предоставляемая нескольким клиентам посредством сети Интернет в качестве различных услуг. В этом случае ресурсы расположены в надежных дата-центрах и принадлежат компании — облачному провайдеру, в зоне ответственности которой лежат все вопросы эксплуатации и администрирования. Из множества услуг, предоставляемых на базе публичных облаков, можно выделить основные три: IaaS (инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис).

Основными плюсами использования услуг в публичном облаке являются:

Мобильность — получить доступ к ресурсам можно из любой точки мира, где есть интернет.

Масштабируемость — в любой момент можно увеличить количество необходимых ресурсов, добавить место на диске, изменить объем оперативной памяти и процессорных мощностей.

Стоимость — не надо покупать оборудование и программное обеспечение, а также оплачивать работу персонала по поддержке инфраструктуры.

Надежность — оборудование располагается в дата-центрах, все вычислительные мощности резервируются и постоянно создаются резервные копии данных.

Самыми массовыми поставщиками услуг класса SaaS в Казахстане являются, конечно, Яндекс, Google и Mail. Сложно представить себе человека, у которого не было бы почтового ящика на одном из этих ресурсов. В то же время выбор в пользу одного из них делается исключительно на основе собственных предпочтений, потому что качество предоставляемых услуг примерно одинаковое. Гораздо сложнее компаниям, желающим арендовать VI (виртуальную инфраструктуру), так как сервис-провайдеры значительно отличаются друг от друга, а от правильно сделанного выбора будет зависеть производительность бизнеса в целом.

Гибридное облако

Гибридное облако — это инфраструктура, частично реализованная с помощью собственных вычислительных ресурсов, а частично на ресурсах, предоставляемых сервис-провайдером, связанных между собой технологиями передачи данных. При этом обе структуры остаются независимыми друг от друга. По сути, это решение сочетает в себе все плюсы частного и публичного облака, являясь лучшим по соотношению цены и качества.

Обычно гибридные облака используются в трех случаях:

В качестве переходного этапа

Некоторые компании, построив свою инфраструктуру по модели частного облака, со временем приходят к выводу, что им удобнее и выгоднее переместить свои сервисы в публичное облако. Но такой переезд практически невозможно осуществить в течение нескольких дней, так как структура большая и сложная, а сервисы должны работать без перерыва. В таком случае организовывают частичный перенос инфраструктуры, и какое-то (иногда длительное) время она работает в режиме гибридного облака.

В период сезонной нагрузки

У многих компаний существует понятие сезонного увеличения нагрузки. В такие периоды существующая инфраструктура не способна справиться с поставленными задачами, но и докупать дополнительные ресурсы не имеет смысла, так как все остальное время они будут простаивать. Поэтому мощности берутся в аренду в публичном облаке в качестве временного решения на период повышенной активности.

На постоянной основе

Нередко бывают случаи, когда компания переносит часть своей структуры в публичное облако на долгий срок или даже навсегда. Для этого может быть много причин, но основной является экономия средств. Это может быть, например, нежелание вкладываться в развитие собственной инфраструктуры как в непрофильное для предприятия направление, в то время как бизнес требует модернизации существующих инструментов и общего увеличения мощностей.

В последнее время все больше предприятий делают выбор в пользу работы в гибридном облаке, так как такой подход позволяет расширить инфраструктуру за счет аренды облачной инфраструктуры, не переделывая при этом существующую конфигурацию.

Заключение

В этой статье мы разобрали основные способы развертывания облаков и рассмотрели сильные стороны и сферы применения каждого из них. Конечно, использование того или иного типа в рамках инфраструктуры компании зависит от многих факторов и в первую очередь — от требований и возможностей бизнеса.