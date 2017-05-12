Виталий Ким, OpenIT: мы многому учимся и готовы делиться опытом

Исполнительный директор OpenIT рассказывает о том, какой опыт почерпнули после первого выпуска и что изменится в OpenIT по итогам его анализа.

В свое время новость, о том, что ведущие игроки рынка e-commerce объявили об инициативе OpenIT, которая представляет из себя попытку решить не только застаревшие личные кадровые вопросы участников объединения, но и в какой-то мере для всего IT-рынка и рынка электронной коммерции Казахстана, взорвала Казнет. К слову, основателями проекта стали холдинг Chocofamily, компания «Колеса-Крыша-Маркет» и Aviata.kz. В интервью с Profit.kz исполнительный директор OpenIT Виталий Ким рассказывает о том, какой опыт почерпнули после первого выпуска и что изменится в OpenIT по итогам его анализа.

— Виталий, давайте начнем с того, как вы закончили «первый сезон» OpenIT, какие ощущения у вас сложились от первого выпуска?

— Это был хороший эксперимент, мы взяли высокий старт, запустив сразу три курса: интернет-предпринимательство, веб-программирование и интернет-маркетинг. Было большое количество желающих попасть на них. С августа по сентябрь мы собирали заявки на обучение и проводили отбор участников. В процессе отбора и обучения мы получали обратную связь: почти на каждом занятии собирали отзывы, в том числе на анонимной основе, разговаривали с участниками. Обратная связь помогала нам адаптировать обучение, оперативно перестраивая программы.

Формат вечерних курсов мы могли запустить быстро и сразу получить какой-то опыт. Кто-то из участников курсов открыл для себя много нового, но с другой стороны, мы поняли, что было очень много теории. Значительную ее часть можно было спокойно опустить, либо передать слушателям курса в качестве домашней работы. Студентам не хватало практики. Это был самый популярный отзыв. И мы его учтем, точнее уже учли в нашем курсе по дизайну интерфейсов, который стартовал 24 апреля.

— Сколько вы выпустили слушателей с первого потока?

— На входе было более 1500 заявок. Через отбор прошло чуть больше 100 человек — около 30-35 человек на каждый курс. Получается, около 7%. До конца обучения дошло 86 человек в сумме по всем трем курсам. В финале сертификаты об успешном окончании получили 50 человек.

— Где сейчас эти люди? Что с ними сталось? Где они работают?

— Хороший вопрос. Сначала мы думали, что в каждую из компаний-участников проекта OpenIT попадет значительное количество выпускников — это было нашей основной целью. Вторая цель — обучить тех, кто пойдет в рынок — запускать свои проекты, усиливать другие компании. В итоге, в компании пришли единицы. Пара человек были приняты на стажировку в «Колеса», один человек был принят в команду разработки Aviata.kz и еще один — в Chocofamily. Большая часть участников курсов осталась в своих компаниях либо пошли работать в другие. Несколько человек с курса предпринимателей запустили и развивают свои проекты. В любом случае, какой-то вклад в развитие нашего рынка мы уже сделали.

— Виталий, задам откровенный вопрос. Во сколько вам обошелся выпускник? Не слишком ли это дорогая затея даже для таких крупных компаний, как Chocofamily, «Колеса-Крыша-Маркет» и Aviata.kz?

— Нужно учесть, что все лекторы курса работали на волонтерской основе, а еще нас поддержали КИМЭП и «Сентрас Иншуранс». Плюс компания JetBrains подарила программистам лицензии на PhpStorm. Если разделить фактический бюджет этих четырех месяцев на количество участников, дошедших до конца курсов, то получится меньше 30 тысяч тенге на участника за 2,5 месяца обучения по два-три занятия в неделю. И это — за практические знания от экспертов, востребованных на рынке, в том числе, за советы и опыт от основателей и директоров крупнейших компаний e-commerce. Участники курсов обучились бесплатно. Компании-партнеры OpenIT получили ценный опыт, который они теперь применяют в своих внутренних программах развития и стажировок.

Самое интересное, что среди тех, кто преподавал на курсах, мы увидели настоящих звезд — экспертов-практиков, способных обучать на очень хорошем уровне. Многие вели занятия в первый раз, и у них это прекрасно получилось. Чтобы сделать ИТ-образование по-настоящему массовым и качественным, нужно много опытных преподавателей. Где их брать? Из педагогических вузов? Вряд ли. Курсы показали нам, что таких преподавателей нужно искать среди опытных специалистов в компаниях — среди них есть реальные энтузиасты, у них есть востребованные знания и навыки. Они могут и хотят делиться ими.

Стратегически мы начинаем понимать какую-то важную информацию об образовательном рынке, о ситуации на нем, обрастаем экспертизой. И все это не стоило нам слишком дорого.

— Что будет дальше? И будет ли вообще?

— Мы собрали информацию, проанализировали обратную связь от студентов, поговорили с вузами, привлекаем новых участников и партнеров в OpenIT...

— А кто еще подтвердил свое участие в ассоциации?

— Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, например, студиями по дизайну, разработчиками. Кто-то из них будет участвовать и непосредственно в процессе обучения. Вообще, даже если компания сейчас не входит в OpenIT, но является участником рынка, то это значит, что мы можем обсуждать с такой компанией кадровые вопросы, подходы в вопросе образования потенциальных сотрудников и обучения текущих, оказывать консалтинг.

— Как изменится учебный процесс?

— Курс, на котором мы обкатываем следующий формат — это курс по дизайну интерфейсов. Его особенность — никакой теории. Вся теория предлагается в виде списка ссылок и литературы, которую участникам нужно изучить самостоятельно. Помимо работы на занятиях, будет много практической «домашки». Ребята уже с первого дня работают над реальными проектами. То есть навыки, которые получили на первом занятии, можно тут же применить на практике в реальном проекте. На втором занятии нужно использовать навыки, полученные на первом занятии и так далее. То есть это непрерывный процесс.

Мы решили сжать курс до двух недель. Ребята занимаются 5 раз в неделю по 3 часа.

— Довольно интенсивный курс.

— Да, мы его так и назвали — «Интенсив по дизайну интерфейсов». Занятия проводятся по вечерам, чтобы тем, кто освобождается только в 18:00, было удобно в нем участвовать. Еще на этом курсе мы решили попробовать платный формат.

— То есть, начать монетизировать свой опыт...

— Скорее, это способ выйти на какую-то устойчивую модель. Бесплатными остаются 20 мест на курсе, они только для учащихся вузов, колледжей и школ. Платных мест — 10. Они — для сотрудников компаний, для тех, кто может позволить себе оплатить обучение. Здесь мы учли обратную связь с осенних курсов. Часть участников были готовы заплатить за такое обучение, и мы пошли им навстречу...

— А как дальше? Что будет с проектом в среднесрочной перспективе?

— Мы работаем с вузами и первые в списке — СДУ и МУИТ. Сначала будет очередной эксперимент. Проверим идею по улучшению качества образования — обучение преподавателей на практике и преподавание разработчиками-профессионалами. Через вузы и школы мы хотим масштабировать полученный опыт. Еще мы строим новый HR-сервис.

— Чем плохи текущие сайты вакансий?

— Проблема в том, что данные, которые туда вносятся, не верифицируются третьим независимым лицом. Для соискателей это некая рекламная обложка с целью «продать» себя дороже. К сожалению, не всегда такая обложка соответствует содержанию, а это дорого обходится компаниям.

— Вы намерены обеспечить верификацию специалиста?

— Да, это будет сервис, который имеет в своей основе механизм верификации. Думаю, что он понравится программистам.

— Интересно, но я вас отвлек. Мы говорили о ваших планах.

— Следующий шаг после нашего интенсивного формата — обучение на заказ. Вроде как здесь тоже есть хороший потенциал. Мы предлагаем новый подход. Студенты и школьники должны сразу погружаться в реалии, которые их вскоре ждут. Им будут прививаться актуальные навыки работы в «боевых условиях». В этом плане, эмуляция всегда будет проигрывать полному погружению в реальную среду. Хотелось сделать это сразу, с первого курса, но формат вечерних лекций, к сожалению, оказался неспособен поддержать эту идею. И понятно, что реализация этой идеи требует гораздо больше ресурсов от нас — организовать ежедневное обучение по 4-5 часов в день, смоделировать работу в реальной ИТ-компании, дать реальные заказы участникам.

Теоретическое обучение у нас на высоте, даже в школе, например, математика все еще преподается на очень хорошем уровне. А вот такого практического, прикладного обучения не хватает. Я верю в то, что опытный практик в окружении четырех-пяти учеников способен взять серьезную работу, выполнить ее в роли ведущего разработчика команды и всех в процессе научить. Этот формат имеет огромный потенциал.

Вообще, следовало сказать это раньше, но OpenIT — это пока единственное образовательное объединение на рынке. Наша миссия — создать критическую массу профессионалов в индустрии и запустить непрерывный процесс роста IT в стране через интересные форматы обучения. И мы готовы делиться опытом и новыми знаниями с участниками рынка. Для всеобщего блага.