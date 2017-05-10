Из чего состоит облако

Когда дело доходит до использования облачных технологий в бизнесе, возникают сомнения: сложно доверять работу своей компании сервисам, когда не представляешь как они функционируют.

Современного человека вряд ли удивит словосочетание «облачные технологии». Большинство из нас пользуются облаками каждый день, проверяя почту со своего смартфона или загружая фотографии из отпуска на GoogleDrive. Такие вещи давно стали частью нашей повседневной жизни, потому что это просто, быстро и, главное, удобно. Но когда дело доходит до использования облачных технологий в бизнесе, некоторые люди все еще испытывают сомнения. Их можно понять: очень сложно доверять работу своей компании сервисам, когда не представляешь, как они функционируют. В этой статье мы разберем, из чего состоят облака, на базе которых предоставляются такие услуги для бизнеса, как IaaS (Infrastructure as a Service) или, например, DRaaS (Disaster Recovery as a Service).

Итак, для начала давайте вспомним, что такое облако для бизнеса. Если говорить простым языком, то это инфраструктура, расположенная на специальных защищенных площадках, подключенная к сети Интернет и предназначенная для предоставления в аренду заказчикам как в качестве VI (Virtual Infrastructure), так и в качестве различных сервисов. Поставщиками таких услуг выступают компании сервис-провайдеры, от компетенции которых зависит не только уровень качества предоставляемых услуг, но и качество технической составляющей. Условно такое облако состоит из нескольких основных частей: площадки для размещения оборудования, самого оборудования и программного обеспечения виртуализации. Давайте рассмотрим подробнее каждую из них.

Дата-центр

Основой основ любого облака является надежность площадки, на которой размещено оборудование. Такими площадками являются дата-центры, или, как их еще называют, ЦОДы (центры обработки данных). По сути, это отдельно стоящее здание, обеспечивающее идеальные условия для работы серверного и коммутационного оборудования. Помимо наличия систем охлаждения, резервирования питания, пожаротушения, контроля доступа и охранной сигнализации, в дата-центрах также осуществляется постоянный мониторинг и обслуживание силами квалифицированного персонала. Доступ к ресурсам, расположенным в дата-центре, осуществляется по сети Интернет или по выделенным каналам связи.

Сервис-провайдеры, предоставляя свои услуги клиентам, подписывают соглашение об уровне оказания услуг (SLA), в котором оговаривается гарантированное время работы сервисов, чаще всего это 99 % и выше. Эта цифра опирается на совокупность многих факторов, основным из которых является уровень отказоустойчивости дата-центра. Для подтверждения надежности дата-центров существует признанная во всем мире система сертификации, разработанная Uptime Institute, которая включает в себя четыре уровня:

Tier1 — гарантирует уровень доступности 99,671 %, это около 29 часов простоев в год. Такой дата-центр не предполагает каких-либо систем резервирования питания или специализированного охлаждения.

Tier2 — такой дата-центр уже может считаться надежным, так как предполагает наличие систем резервирования питания, систем охлаждения и энергосбережения, а также наличие фальшпола. Гарантирует уровень доступности 99,749 % — это примерно 22 часа простоев в год.

Tier3 — этот уровень надежности предполагает резервирование всех систем дата-центра, поэтому может работать без остановки на обслуживание или ремонт. Уровень доступности 99,982 %, то есть примерно 1,5 часа простоев в год.

Tier4 — самый высокий уровень надежности, который встречается достаточно редко, так как его реализация предполагает двойное резервирование всех жизненно важных систем. Обеспечивает 99,995 % доступности, то есть меньше 1 часа простоев в год.

При выборе дата-центра для размещения оборудования оценивается не только сертификация, но и опыт работы, отзывы, а также реализованные проекты, ведь в итоге ответственность перед конечным пользователем несет сервис-провайдер.

Оборудование

Второй по счету (но не по значимости) составляющей любого облака является, конечно же, аппаратная часть. Это принадлежащее сервис-провайдеру оборудование, на базе которого строится виртуальная инфраструктура, предоставляемая клиенту в аренду:

Серверы — лидеры рынка обычно используют готовые решения известных производителей, таких как DELL, HP и Cisco.

Системы хранения данных — СХД, используемые в облаке, обладают высокими характеристиками скорости (IOPS), встроенными механизмами отказоустойчивости и надежной репликацией на уровне массива, а также рассчитаны на работу в условиях максимальной нагрузки. Обычно используется оборудование ведущих производителей, таких как NetApp, EMC или IBM.

Коммутационное оборудование — облачные сервис-провайдеры при построении сетей своей инфраструктуры традиционно пользуются продуктами компаний Cisco и Juniper — признанных лидеров рынка сетевых технологий.

Проблема современного оборудования заключается в стоимости профессиональных решений. Другими словами, за оборудование высокого уровня, предполагающее наличие дополнительных функций, повышенный уровень безопасности и отказоустойчивости, а также соответствующий уровень сервисного обслуживания придется очень сильно переплатить по сравнению с решениями базового уровня. И часто возникают ситуации, когда компании отказываются от покупки дорогостоящего оборудования, так как понимают, что не будут использовать большую часть его функций, при этом жертвуя, например, подходящим уровнем отказоустойчивости. Сервис-провайдеры, наоборот, заинтересованы в покупке топовых аппаратных решений, так как имеют значительные конкурентные преимущества, предоставляя клиентам более надежную и функциональную инфраструктуру. Затраченные средства в этом случае являются оправданными, так как вкладываются в профильное для компании направление.

Таким образом, арендуя аппаратные мощности, многие клиенты пользуются плюсами оборудования, покупка которого была бы для них невыгодна с экономической точки зрения.

Виртуализация

Чтобы в конечном итоге объединить множество аппаратных мощностей в единое облако, используются инструменты виртуализации. Платформу виртуализации выбирают в зависимости от типа предоставляемых услуг. Например, для хостинг-провайдера, предоставляющего услуги VPS/VDS (Virtual Private Server / Virtual Dedicated Server), клиентами которого являются преимущественно представители малого бизнеса, вполне подойдет Open Source виртуализация, например KVM. В итоге пользователи получают возможность управлять своими виртуальными машинами через панель управления поставщика услуги с весьма ограниченным набором команд, таких как запуск или перезагрузка ВМ.

Серьезные сервис-провайдеры, предоставляющие услуги уровня IaaS в основном для средних и больших компаний, чаще всего используют платформу от лидера рынка виртуализации — VMware. Система, построенная на этой платформе, помимо высокой доступности сервисов и гибкости управления предоставляет множество дополнительных функций, таких, например, как перенос виртуальных машин с одного сервера на другой без остановки или добавление ресурсов ВМ в период пиковых нагрузок. По сути, клиент получает надежную и масштабируемую виртуальную инфраструктуру, пригодную для решения задач корпоративного уровня.

Заключение

Говоря простым языком, облако — это пул ресурсов, расположенных на специализированной площадке, объединенных в одно целое с помощью ПО виртуализации, для предоставления услуг клиентам посредством каналов связи или сети Интернет.

Разумеется, качество предоставляемых облачных сервисов играет важнейшую роль для корпоративных клиентов. Чаще всего в облаках разворачивают бизнес-критичные приложения, от работы которых порой зависит как прибыль компании, так и ее статус. Именно поэтому сервис-провайдеры, предоставляющие услуги корпоративного уровня, дорожат своей репутацией и используют при построении своих облаков самые передовые решения.