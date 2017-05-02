«Первый БИТ» выходит на облачный рынок Казахстана, используя мощности «ИТ-ГРАД»

В этой статье мы расскажем о компании «Первый БИТ» — эксперте в области автоматизации управленческого учета, ERP-, CRM-решений и отраслевой автоматизации.

О компании

«Первый БИТ» сегодня — это международная IT-организация, крупнейшая региональная сеть среди 1С: франчайзи, интегратор IT-решений для учета и управления. Компания представлена 80 офисами в 5 странах: России, Украине, Канаде, ОАЭ, Казахстане и с недавнего времени расширяет сферу услуг в Среднеазиатском регионе.

Бизнес Казахстана доверяет облакам

Изначально облачные технологии вызывали недоверие со стороны заказчиков, в результате чего спрос на внедрение подобных решений был достаточно низким. Но со временем ситуация изменилась, количество компаний, желающих перенести бизнес на облачную площадку, значительно выросло. Облако сегодня — это не просто тренд, а инструмент управления с широкими возможностями, гарантирующий высокую надежность, гибкость и масштабирование с учетом требований клиента.

«Первый БИТ» выходит на облачный рынок Казахстана по нескольким причинам. В первую очередь, компания располагает довольно сильным подразделением и имеет три офиса на территории РК. Изучив рынок, мы поняли, что в Казахстане практически отсутствуют предложения по аренде 1С. По тем или иным причинам этим вопросом никто не занимается, однако сам рынок вполне живой, и мы знаем, как с ним работать. Также мы знаем, что предложить заказчику, и хотим перенести российский опыт на Казахстан«.

— Никита Меркуданов,

руководитель офиса «Первый БИТ», Москва, «ЛАЙВ Технологии»

Использование приложений из облака поможет преодолеть зависимость от собственной серверной инфраструктуры, а также позволит клиенту существенно экономить и не думать о покупке дорогостоящего железа. Кроме того, облачные технологии обеспечивают бесперебойную работу приложений, что достигается путем использования поставщиком High-End-оборудования и резервных площадок. В связи с этим интерес к облаку возрастает не только в России, но и в странах СНГ, включая Казахстан.

Портрет потенциального клиента

Казахстанские компании, заинтересованные в использовании облачных технологий, мало чем отличаются от российских. Примечательно, что спрос на облака растет среди представителей малого бизнеса и стартапов, которые только начинают деятельность, но не знают, смогут ли в дальнейшем продержаться на рынке. Если у таких компаний дела идут в гору, облачные технологии позволяют с легкостью масштабироваться, причем с минимальными административными и финансовыми издержками. Еще один тип клиентов, готовых перейти в облака, — компании с распределенными структурами, которым необходима отказоустойчивость. Как правило, такие организации располагают собственными ИТ-отделами, но также стремятся перенести сервисы на облачную площадку. Это происходит по нескольким причинам, причем высокая надежность, безопасность, возможность быстрого наращивания ресурсов и сокращение капитальных издержек являются ключевыми аспектами.

«Поскольку наша компания задалась целью предоставления облачных сервисов в Казахстане, мы начали искать здесь партнеров. Позже, когда выяснили, что „ИТ-ГРАД“ располагает площадкой на территории РК, это существенно ускорило историю выхода „Первого БИТа“ на этот облачный рынок. Таким образом, используя мощности нашего партнера, мы беремся за реализацию SaaS-проектов любой сложности», — рассказывает Никита Меркуданов, руководитель офиса «Первый БИТ», Москва, «ЛАЙВ Технологии».

Что касается решений для казахстанского сегмента, помимо облачного сервиса 1С «Первый БИТ» предоставляет клиентам продукты на базе Microsoft, в частности Microsoft Office. А также предлагает услугу «Виртуальный офис» с возможностью использования выделенных серверов, средств безопасности и дополнительного ПО, настраиваемых согласно индивидуальным требованиям заказчика. Следует отметить, что оказание любого вида сервиса происходит с соблюдением законодательных инициатив Республики Казахстан.

О сотрудничестве с «ИТ-ГРАД» и дальнейших планах

За все время существования «Первый БИТ» сотрудничал более чем с 20 различными дата-центрами. Накопленный опыт позволил выработать собственную методику тестирования услуг, где отдельное внимание уделяется технической и бизнес-составляющей.

«Что касается „ИТ-ГРАД“, нам пока все нравится. Конечно, возникают некоторые сложности, поскольку мы становимся все больше и больше, а вместе с этим неизбежно появляются болезни роста. Тем не менее, мы находим общий язык с техническими специалистами „ИТ-ГРАД“ и о смене партнера даже не задумываемся. Наоборот, видим хорошую возможность работать с проверенным поставщиком как в России, так и в Казахстане», — отмечает Никита Меркуданов.

Ключевая цель «Первого БИТа» — развитие и стремление быть лучшими в своей сфере. Компания намерена стать облачным сервисом номер один на рынке Казахстана в части предоставления 1С через интернет и в сотрудничестве с «ИТ-ГРАД» — стратегическим партнером и надежным IaaS-провайдером — обязательно добьется поставленных целей.