Творческое начало технологий будущего

Какие футуристические идеи перекочуют из фантастических фильмов в реальный мир?

«Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию», — такими словами в 1929 году поделился Альбрет Эйнштейн во время интервью касательно его отношения к жизни для Saturday Evening Post.

Представьте, еще 70 лет назад человека, который заявлял, что когда-нибудь люди смогут общаться дистанционно по всему миру при помощи устройств размером не больше пенала для карандашей, могли счесть сумасшедшим. А сейчас для нас skype-общение по тому же смартфону — что-то обыденное. Время не стоит на месте и двигается благодаря синергии творчества и науки. Если в науке никто не сомневается, то по поводу творчества у многих сомнения.

Хорошим примером служат идеи, представленные в серии фантастических романов о планете-пустыне «Дюна» автора Фрэнка Герберта. В эпопее, наполненной большим количеством философских подтекстов, параллельных линий развития сюжета, были впервые подняты темы экологии и защиты окружающей среды. Кино и романы Айзека Азимова предсказали появление роботов и киборгов в том виде, в котором они знакомы нам сегодня. Конечно, не всегда технологии будут обязательно такими, как их описывают в кино.

Однако уже сегодня доступны эластичные и тонкие телевизоры. Ранее подобное мы могли видеть только в фантастических фильмах. Как это было достигнуто? Банально благодаря массовой культуре, в которой будущее представляется именно таким образом. Удивительный пример демонстрирует фильм «Назад в будущее», где была представлена идея ныне существующего скейта на воздушных подушках.

Разные стартапы разрабатывают роботов, которые могут учить людей иностранным языкам, автомобили переходят на автопилот, где самым существенным вопросом остаются этические моменты при аварийных ситуациях. Так и компания LG Electronics, вдохновляясь футуристическими идеями, создала робот-пылесос в квадратной форме для удобной чистки углов, который все сделает сам — подзарядка, запоминание плана квартиры, независимость от освещения, самодиагностика, оповещение владельца о каких-либо изменениях.

Эти идеи были созданы людьми с отличным воображением и до определенного момента считались невозможными. Но время расставило все по своим местам и неизвестно, какие идеи предстанут в реальном мире, перекочевав из искусства в ближайшем будущем.