IaaS или не IaaS, вот в чем вопрос

Инфраструктура как услуга — каковы плюсы и минусы использования такого облачного сервиса?

Облака — это стандарт

В настоящее время никого не удивить «облачными технологиями», так как многие компании, да и обычные люди давно и успешно пользуются услугами, предоставляемыми на базе этих технологий. Хотя большинство людей, работая с привычными инструментами, и не подозревают, что они являются облачными сервисами. Например, электронные почтовые ящики Яндекс или Google на самом деле являются представителями класса услуг SaaS (Software as a Service), а Яндекс.Диск и Google Drive классифицируются как Cloud Storage, то есть облачными хранилищами данных.

Рынок таких услуг уже сейчас довольно объемный и он продолжает развиваться. Разумеется, тут присутствуют услуги разных классов и для разных целей, начиная от DaaS (Desktop as a Service), дающей заказчику возможность использовать полностью готовые удаленные рабочие столы, заканчивая DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для восстановления отдельных узлов или целой инфраструктуры в облаке в случае критического сбоя. Таких решений много, однако все они достаточно точечные и чаще всего служат для выполнения одной конкретной задачи. Но есть сервис, нацеленный на выполнение задачи-максимум в сегменте облачных услуг, — называется он IaaS (Infrastructure as a Service) и заключается в том, чтобы разместить в облаке целую инфраструктуру.

Плюсы и... плюсы

Инфраструктура как услуга (IaaS) — это облачный сервис по предоставлению ресурсов и мощностей, например, таких, как сервера, системы хранения данных, операционные системы и маршрутизаторы в качестве подключаемой услуги. Заказчик больше не покупает железо, лицензии на софт и прочие компоненты инфраструктуры, — он арендует их, регулируя количество по мере необходимости. По сути, для того чтобы пользоваться инфраструктурой, необходимо только сетевое подключение.

Основные плюсы применения IaaS очевидны:

— Отсутствие необходимости вкладывать средства в покупку собственных мощностей и ресурсов и оплату дорогостоящих сотрудников для их поддержки. Стоит отметить, что речь идет не только о вычислительном оборудовании, содержании специального помещения и резервировании питания, но также и о программном обеспечении.

— Возможность масштабирования ресурсов — можно регулировать количество мощностей в зависимости от потребностей бизнеса, например, при продолжительных пиках нагрузки или наоборот, спаде в низкий сезон.

— Высокая надежность — за счет размещения на защищенных площадках в дата-центрах, с возможностью полного или частичного резервирования данных, а также нескольких источников питания, один из которых чаще всего является автономным (дизель-генератор).

— Администрирование всей структуры специалистами высокого уровня.

Но не все так просто — невозможно подобрать универсальное решение, которое бы устраивало всех. Одному типу бизнеса требуются скорость и простота, другому — надежность и непрерывность, и получается, что для предоставления по сути одной и той же услуги необходим совершенно разный подход к ее реализации. Поэтому весь рынок IaaS-решений можно условно поделить на два сегмента — корпоративный и массовый. Давайте подробнее разберем каждый из них.

Mass IaaS, дешево и сердито

Для начала давайте разберемся, кто же является поставщиком в массовом сегменте IaaS. Чаще всего это обычные веб-хостеры, которые расширяют список своих услуг за счет внедрения новых сервисов, в том числе и предоставления в аренду виртуальных серверов. В качестве размещения обычно используются собственные серверные помещения с невысоким уровнем надежности, не выше Tier2, серверы с жесткими дисками на борту, бесплатная виртуализация и панель управления, типовая или собственной разработки.

Для заказчика чаще всего все выглядит довольно просто, заказ такой услуги можно сделать прямо с сайта хостера, а рассчитать стоимость, количество мощностей с помощью встроенного калькулятора. Также обычно есть возможность подключения дополнительных услуг, например, индивидуальная схема резервного копирования.

В итоге клиент получает достаточно надежное решение, немного ограниченную функциональность, сравнительно низкую стоимость и приемлемый интерфейс управления, чаще всего с полным самообслуживанием. Ну и, разумеется, ограниченную по возможностям и времени отклика техническую поддержку.

Если компания небольшая и не использует высоконагруженных и критичных для бизнеса информационных систем, если пользователи в основном работают с локальными приложениями и ничего страшного не произойдет в случае простоя ИТ-структуры в течение нескольких часов, то использование решения масс-сегмента выглядит оправданно и логично.

Corp IaaS, надежность и отказоустойчивость

В корпоративном сегменте IaaS работают по большей части сервис-провайдеры и крупные дата-центры. Такие компании изначально не намерены работать на массовом рынке, поэтому вкладывают значительные средства в собственную инфраструктуру, а уровень предоставляемых ими услуг достаточно высок для того чтобы отвечать требованиям корпоративных заказчиков.

Чаще всего такие компании располагают собственными мощными серверами и системами хранения данных, расположенных в дата-центрах с высоким уровнем надежности Tier3. А виртуализация построена на базе передовых решений от компаний VMware и Microsoft, в совокупности с резервированием всех критически важных узлов это позволяет добиться действительно высокого уровня доступности и отказоустойчивости.

Разумеется, такие проекты стоят дороже и требуют индивидуального подхода, как в плане взаимодействия с сервис-провайдером, так и в реализации, но на выходе заказчик получает индивидуальное отказоустойчивое решение с полноценной функциональностью и, если это необходимо, интегрированное в его существующую инфраструктуру.

Компании, использующие большие и разветвленные информационные системы или зависящие от работы бизнес-критичных приложений, а также с высоким уровнем информатизации являются клиентами корпоративного сегмента, так как простой работы даже части инфраструктуры для таких компаний является недопустимым и зачастую ведет к прямым убыткам.

IaaS в KZ

В Казахстане рынок облачных услуг развивается быстрыми темпами, и с каждым годом все больше компаний начинают использовать подобные услуги для снижения затрат и оптимизации бизнеса. Большинство игроков на этом рынке — это хостинг-провайдеры, предлагающие услуги массового сегмента рынка IaaS, но есть и несколько исключений: большие компании, предоставляющие услуги в корпоративном сегменте. Среди сервис-провайдеров, обладающих собственными мощностями на территории РК и предоставляющих IaaS, можно выделить три основных:

ИТ-ГРАД — международный облачный провайдер. Казтелепорт — дочерняя организация Народного банка Казахстана. iD Host — хостинговая площадка АО «Казахтелеком».

Эти компании, продвигая в Казахстане услуги для корпоративного сегмента облачного рынка, дают серьезный толчок для развития всей отрасли.

Заключение

Облачные услуги для компаний во всем мире давно стали нормой, в первую очередь в качестве инструмента оптимизации бизнеса, и сокращения издержек. А такие сервисы как IaaS, помимо всего, помогают компаниям развиваться. Ведь гораздо проще, например, запустить новый проект, требующий больших вычислительных мощностей, в облаке, не вкладываясь в расширение собственной инфраструктуры. Каждая страна по-своему осваивала облачные технологии, в разное время и с разной скоростью и Казахстану в этом плане скорее повезло. Можно с уверенностью сказать, что облака переболели «детскими болезнями» и международные сервис-провайдеры, приходящие на рынок Казахстана, обладают не только современными технологиями, но также и большим опытом реализации проектов в этой сфере.