Ультрабук-гимнаст: ZenBook Flip

Обзор ультрабука из младшего сегмента — Asus ZenBook Flip UX360CA, способного работать в различных режимах-положениях за счет специальной конструкции петель.

Не так давно мы уже обозревали представителя премиальной серии ультрабуков тайваньской компании Asus. Это был флагман с соответствующей ценой — ZenBook 3 UX390. А в этот раз изучим модель из младшего сегмента — ZenBook Flip UX360CA, способный работать в различных режимах-положениях за счет специальной конструкции петель.

Следует заметить, что обозреваемая модель доступна в разных конфигурациях и может отличаться от тех, что продаются в розничных магазинах.

Итак, снова встречаем красивую упаковочную коробку внутри простой наружной. В нашем случае, комплект поставки состоит из обязательного зарядного устройства, стяжки для кабеля и краткой документации с гарантийным талоном. Кстати, на все Zenbook’и производитель предоставляет 2 года гарантийного обслуживания, которое действует по всему миру.

По сравнению с ZenBook 3 наш герой чуть толще (всего-то на 2 миллиметра — толщина корпуса 13,9 мм). Жесткость и качество металлического корпуса на лучшем уровне. С закрытой крышкой дисплея все грани имеют комфортную степень закругленности, соответственно, держать его в руках очень приятно. Этому способствует и 1,3-килограммовый вес ультрабука. На обзор попало устройство в серебристом цвете, выглядящее очень благородно. А для тех, кто желает ярко выделиться — ZenBook Flip доступен в золотистой и розовой расцветке. Все варианты красуются фирменными расходящимися от центра круговыми узорами на верхней крышке.

Несмотря на тонкий корпус, ZenBook Flip имеет на боковых гранях 2 полноразмерных порта USB («А» типа), по одному USB type-C и micro-HDMI, стандартный разъем для наушников/гарнитуры, а также картовод SD. Учитывая то, что ультрабуком можно пользоваться в разных положениях, кнопка включения, сдвоенная клавиша регулировки громкости и световые индикаторы аккумулятора размещены на левой грани. Несколько резиновых накладок, расположенные по периметру верхней стороны основного блока, нужны для того, чтобы ультрабук не скользил лежа на поверхности клавиатурой вниз.

Петли в меру тугие и позволяют открыть экран одной рукой. Механизм позволяет установить несколько режимов-положений, что пригодится в разных сценариях использования. К примеру, в путешествиях и командировках удобно полностью развернуть дисплей и пользоваться тонким ультрабуком как планшетом. После того, как верхняя крышка раскроется более чем на 180 градусов — автоматически отключаются клавиатура и тачпад, а операционная система Windows 10 предлагает переключиться в режим планшета. В этом режиме основные элементы интерфейса операционной системы, к примеру ярлыки программ, настройки, иконки управляющих функций и прочие становятся более крупными, чтобы устранить промахи пользователя. Кстати, тот же популярный MS Office еще с версии Office 2013 уже поддерживал аналогичную функцию. Соответственно, дисплей ZenBook Flip — сенсорный и прикрыт стеклом. Asus отмечает более высокую точность тач-скрина и, действительно, практически все прикосновения попадают в запланированные места даже в обычном (не в планшетном) режиме без увеличения масштабирования.

Сам 13,3-дюймовый дисплей, в случае нашей конфигурации, имеет разрешение 1920×1080 пикселей и основан на качественной IPS матрице. Даже по фирменным обоям видна богатая цветопередача и широкие углы обзора. Единственное, с чем придется мириться —это бликующий экран. Если на него попадают прямые лучи от источника света, то разобрать изображение очень трудно.

Звучание встроенных стерео-динамиков, разработанных вместе с Bang&Olufsen, предлагает хорошие средние и высокие частоты, но не более. Флагманский ZenBook 3 звучит лучше.

Клавиатура имеет небольшой ход клавиш в 1,5 мм. Но это нисколько не сказывается на комфорте при работе с ней, а вот отсутствие подсветки клавиш — огорчило. Тачпад имеет встроенные в нижнюю часть рабочей поверхности клавиши и поддерживает множественные прикосновения. Работает он очень адекватно и точно.

Попавшая на обзор модель основана на процессоре Intel Core M5-6Y54, относящийся к серии «Y» и характеризующийся низким TDP (номинал — 4,5 Вт). Это двухядерный процессор, с поддержкой технологии Hyper-Threading и штатной тактовой частотой в 1,1 ГГц. При выполнении сложных задач технология Intel Turbo Boost может повысить ее до 2,7 ГГц, но тут есть один нюанс. Дело в том, что Zenbook Flip UX360CA не имеет активной системы охлаждения, т.е. не оснащается вентилятором. Поэтому, при сложной и продолжительной нагрузке, к примеру, архивации больших объемов, рендеринга и тому подобных операциях, тактовая частота потихоньку снижается с 2,7 ГГц. В зависимости от окружающей температуры и длительности тяжелой вычислительной нагрузки, рабочая частота может падать до 900 МГц, а задне-нижняя часть корпуса становится очень теплой... В общем, на сегодняшний день, для высокой производительности не обойтись без соответствующей системы охлаждения. С другой стороны, это касается только тяжелых нагрузок. В типичном офисном режиме использования Zenbook Flip UX360CA очень быстр и, что очень порадовало, абсолютно бесшумен.

Тут важно отметить то, что существует и другая версия Zenbook Flip с индексом UX360 U A. В отличие от UX360 C A, в ней используются процессоры более производительного класса (Core U-серии, TDP 15 Вт) и, соответственно, с активной системой охлаждения. Альтернатива для тех, кому более важна производительность в обмен на периодический «шелест» вентилятора.

Как и в нашем образце, продающиеся сейчас на рынке модели ZenBook Flip комплектуются 8 Гб оперативной памяти, чего вполне достаточно для решения типичных задач. А встроенный 256 Гб SSD накопитель — это оптимальный вариант по стоимости и объему.

В плане автономности Flip предлагает хороший показатель на уровне 6-7 часов офисной работы при максимальной яркости дисплея.

Что имеем в итоге? В первую очередь, ZenBook Flip UX360CA очень мобилен, ведь он удивительно тонкий, длительно-работающий и позволяет работать в различных режимах. Приятным дополнением является бесшумная работа, которая, конечно, сказалась на потенциальной производительности. Ну и важным аргументом является то, что это один из самых доступных ультрабуков премиум-класса.