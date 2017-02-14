Автоматизация от Microsoft в казахстанских реалиях

Компания Microsoft познакомила казахстанских партнеров и заказчиков с новыми разработками в сфере облачных сервисов, управления и автоматизации.

В конце 2016 года компания Microsoft провела ряд крупных мероприятий, на которых были продемонстрированы новые разработки в сфере облачных сервисов, управления и автоматизации. Среди них — Microsoft Project Portfolio Management (PPM), прошедший в Амстердаме, а также организация посещения Microsoft Technology Center (MTC), находящегося в Москве. Среди участников мероприятий были и делегаты из Казахстана. Profit.kz попросил их поделиться впечатлениями и рассказать о значимых моментах, вызвавших наибольший интерес.

Проектные возможности

Генеральный директор LimeOn Global Company Андрей Бударагин, принявший участие в форуме Microsoft Project Portfolio Management (PPM), отметил, что был вдохновлен примером сценария работы проектного менеджера с использованием современных облачных сервисов. «Фактически, используя комплекс тесно интегрированных решений, таких как Microsoft Project и SharePoint Online, Office 365, Skype For Business, Yammer, Power BI можно оперативно и без привязки к рабочему месту или устройству эффективно реализовать полный цикл управления проектом любой сложности», — говорит он.

Кроме того, по его словам, весьма интересной была демонстрация возможностей использования бота в качестве проектного менеджера или секретаря проекта. «Общаясь со специально „обученным“ ботом на обычном языке можно оперативно ставить задачи участникам проектной команды, а также получать ответы на вопросы, например, по текущим проблемам и рискам, которые формируются автоматически из данных, связанных с проектом», — рассказывает генеральный директор LimeOn Global Company.

Автоматическое управление

На мероприятии Microsoft Project Portfolio Management (PPM) представители Microsoft озвучили основные тренды в подходах к развитию автоматизации проектного управления в ближайшем будущем. «Сейчас их можно обозначить как упор на повышение качества визуализации проектных данных и процессов, применение искусственного интеллекта и машинного обучения, связь с физическими производственными процессами. Что касается непосредственно новых функций в Microsoft Project, то в ближайшем времени будет запущен новый модуль управления рисками, который будет более тесно интегрирован с продуктами для бизнес-аналитики Power BI», — рассказывает Андрей Бударагин. Но значительная часть новых разработок попала под действие соглашения о конфиденциальности, которое каждый участник форума автоматически принял при регистрации, в связи с этим г-н Бударагин не смог рассказать о некоторых деталях.

Тем не менее, Андрей Бударагин утверждает, что автоматизировать весь цикл процессов управления проектами можно уже сегодня. Так, на примере строительства какого-либо объекта, система работает следующим образом: в автоматическом режиме собираются данные телеметрии с установленных датчиков, снимается на фото или видео технологический процесс, а затем все эти сведения анализируются при помощи специально обученных нейросетей на базе Azure Machine Learning Studio. «Эти технологии уже готовы к полноценному применению и в будущем будут активно развиваться, становясь все доступнее, — говорит он. По его словам, ценным для его компании, как для партнера Microsoft, является возможность предоставления клиентам заранее подготовленных под их потребности решений в облаке, для пилотного или тестового использования. И клиенты на реальных примерах совершенно бесплатно могут оценить все преимущества технологий, предлагаемых для автоматизации проектного управления.

Облако позволяет экономить

По словам начальника управления информационных технологий компании Raimbek Group Алексея Жиленко, его приятно удивил уровень организации Microsoft Technology Center (MTC). «Все решения, которые продемонстрировала компания Microsoft, открылись для нас с другой стороны. Мы воочию увидели возможности технологий компании и отметили для себя, как это можно применять для решения конкретных задач организации. Ведь использование данных технологий позволяет положительным образом повлиять на бизнес компании», — отмечает он. По его словам, участникам мероприятия продемонстрировали как правильно применять решение Microsoft Office 365, чтобы повысить эффективность работы. Ведь очень часто в казахстанских компаниях такие сервисы используют не полностью, не зная о скрытых функциональных возможностях, что не дает раскрыть весь их потенциал и, соответственно, достичь желаемых результатов.

Особое внимание г-на Жиленко, привлекла платформа облачных вычислений и службы Microsoft Azure. «По сути, его можно рассматривать как конструктор, состоящий из большого количества различных блоков, которые между собой идеально согласуются, стыкуются и увязываются. На базе этой платформы сегодня можно построить любое решение без капитальных затрат». В качестве примера Алексей Жиленко приводит продемонстрированный инструментарий для интернета вещей, который позволяет подключать большое количество датчиков или любое другое оборудование, интегрированное с интернетом и способное передавать данные в формализованном виде. «Мы для себя поняли, как это можно применить в компании. Сейчас мы используем решение, в некоторой степени связанное с интернетом вещей и которое нас не совсем устраивает. И облачное решение Microsoft, которое мы можем попробовать в тестовом режиме, позволяет оценить его возможности, а не брать какую-то закрытую коробку, с функционалом, избыточным для нас и отсутствием, при этом, необходимых для нас функций», — говорит он. Благодаря возможностям тестового использования программ в облаке, компания сможет сэкономить значительные средства, не приобретая дополнительное оборудование и лицензии ПО. При этом, как отмечает г-н Жиленко, такой вариант использования не «привязывает» компанию к конкретному продукту, позволяя в любой момент отказаться от него, без каких-либо значимых потерь.

Использование облачных технологий, зачастую, ставит перед компаниями вопрос: стоит ли перемещать те или иные данные в облако и не произойдет ли утечка конфиденциальной информации? Кроме того, использование облачных сервисов может ограничиваться внутренними политиками. Однако, в производственном секторе, по мнению Алексея Жиленко, внедрить решения Microsoft гораздо проще, чем, к примеру, в банках или консалтинговых компаниях. По его словам, в ближайшее время Raimbek Group планирует более детально рассмотреть возможность внедрения Microsoft Office 365 для повышения эффективности взаимодействия своих сотрудников и подразделений.