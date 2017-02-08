SAP Hybris: как найти то, что нужно каждому клиенту

Этот инструмент предназначен для управления омниканальным клиентским опытом и позволяет работать со всеми видами контакта с клиентом, от обращения в контакт-центр и поведения на сайте до посещения обычных магазинов.

На сегодняшний день практика управления бизнес-процессами в коммерции стремительно меняется: автоматизация уже затрагивает все аспекты — от продаж и работы с клиентской базой до маркетинга и логистики. Лидеры рынка в повседневной работе опираются на Большие данные, за счет чего получают существенные конкурентные преимущества. Очевидно, что при наблюдаемой сегодня остроте конкуренции выжить сумеют только те, кто успеет адаптироваться. Это касается и компаний, и работающих в них специалистов. Если компания хочет быть полноценным игроком в цифровой экономике, ей необходимо принимать во внимание поведение клиентов и в онлайне, и в офлайне. А маркетологам и менеджерам по продажам нужны простые в использовании, но полнофункциональные инструменты для анализа огромного количества данных, поступающих по разным каналам, и формирования на основе этих данных индивидуального предложения для каждого клиента.

SAP Hybris — как раз такой инструмент. Это комплекс решений для бизнеса, объединенных на одной технологической платформе, — SAP HANA. Он предназначен для управления омниканальным клиентским опытом. Комплекс позволяет работать со всеми видами контакта с клиентом, будь то обращения в контакт-центр и его поведение на сайте или посещение обычных офлайн-магазинов. SAP Hybris может объединять данные из разных каналов, идентифицировать клиента и составлять предложения, отвечающие конкретно его запросам и потребностям.

Теперь рассмотрим решения в составе SAP Hybris. Они отвечают за разные типы бизнес-процессов — маркетинг, электронная коммерция, продажи и сервис — и создают предпосылки для их слаженной работы, увеличивающей прибыль компании. За счет использования этих решений компания приходит к зрелым бизнес-процессам, то есть сокращает риски и добивается предсказуемости результата — повышения лояльности клиентов и роста продаж.

Например, на повышение лояльности клиентов нацелен продукт Hybris Marketing. Его миссия — управлять клиентским опытом, приобретаемым при общении с брендом. Для этого необходимо сфокусировать внимание на реальных проблемах и потребностях клиента. В этом помогает использование Больших данных, в том числе неструктурированной информации, изучения поведенческих характеристик клиента. Решение позволяет анализировать даже такие данные, как, например, место нахождения, время запроса, профиль и предпочтения в социальных сетях и многое другое. В результате компания приходит к персонализированному маркетингу и получает возможность взаимодействовать с миллионами своих клиентов так, как будто это один единственный человек, предлагая нужный продукт в правильный момент времени и через правильный канал. Изучив поведение клиента, можно даже определить канал коммуникации с максимальной конверсией, сформировать стратегию ремаркетинга, систему уведомлений и персонализированных акций. Рост конверсии с использованием этих средств достигает 20%.

Решение для электронной коммерции SAP Hybris Commerce обеспечивает непосредственный контакт с клиентом и дает тот объем информации, который потом используется для целей маркетинга и продаж. SAP Hybris Commerce позволяет объединить все каналы общения с клиентом в рамках одного процесса обслуживания заказчика и дать ему возможность получать гармонизированный сервис вне зависимости от канала. Это означает, например, что при обращении клиента в контакт-центр оператор сможет увидеть, что клиент искал на сайте или с какими вопросами он обращался в прошлый раз. Таким образом, ответ оператора будет предельно конкретным и соответствующим нуждам клиента. В целом такой подход существенно облегчает для компании процесс обслуживания и повышает уровень удовлетворенности клиентов.

SAP Hybris Commerce предусматривает 3 сценария использования, в зависимости от специфики компании: b2c, b2b и marketplace, то есть возможность предоставления услуг конечному потребителю опосредованно, через общую торговую площадку. Этот формат сейчас набирает популярность, особенно в таких сферах, как финансы, телекоммуникации и торговля. SAP имеет около 15 реализованных проектов в этой сфере. Всего же на базе Hybris Commerce реализовано более 1000 проектов, из них около 30% относятся к сегменту b2b.

Блок автоматизации продаж также включает в себя несколько сценариев, самый распространенный из которых — управление активными продажами, то есть выполнение плана по продажам благодаря методологии и индустриальным практикам, которые заложены в облачном решении SAP Hybris Cloud for Sales. Таких практик около 10, тогда как общий объем хранимых клиентских данных по SAP СНГ составляет 60 миллионов. Это позволяет, в частности, модулю SAP Hybris Marketing вести всю историю взаимоотношений с заказчиками, а также управлять циклами продаж и обслуживать клиентов, когда у них возникают вопросы.

Для последней задачи используется модуль SAP Cloud for Service, который включает в себя клиентскую службу или контакт-центр, а также сервис выездного обслуживания, который особенно актуален для географически распределенных компаний в таких отраслях, как, например, телекоммуникации, энергетика и продажа электроники.

В решении по управлению продажами также реализован модуль для работы торговых представителей, который активно используют производители товаров народного потребления (FMCG). Работа таких сотрудников полностью переориентируется на мобильные устройства. Аудит в торговой точке, прием заказа, продвижение продукта, получение обратной связи идет через приложение на телефоне, что позволяет значительно ускорить и повысить производительность процесса.

Эффективность использования решений можно увидеть на примере T-Mobile USA — одного из четырех крупнейших телеком-операторов США. Он был 4-м, а стал первым по качеству клиентского сервиса и по величине среднего чека. Путь к лидерству начался с того, что с помощью SAP Hybris компания сфокусировалась на анализе клиентского опыта и построении клиентского пути. Скажем, покупка смартфона стала рассматриваться как триггер для предложения новых услуг. Ведь клиент, у которого есть смартфон, с большей вероятностью захочет подключить мобильное ТВ или электронный кошелек. Для компании это дополнительные продажи, а для клиента — показатель того, что оператор понимает его и заботится о его интересах.

Другой пример — управление клиентским опытом фанатов Национальной Хоккейной Лиги (NHL). SAP Hybris анализирует, за какую команду болеет человек, и затем предлагает купить символику этой команды. Причем персонализация может дойти до того, что клиенту будет предложена футболка с его именем и логотипом команды. Кроме того, изучив поведенческие характеристики клиента, система пришлет ему пуш-уведомление об этой акции в максимально удобное для него время, скажем, с утра, когда он проверяет почту во время завтрака.

Как убедить владельца автомобиля купить другую модель? SAP Hybris блестяще справился и с этой задачей. Необходимо было рассказать будущим покупателям о преимуществах Porsche Panamera. Для продвижения новой модели в качестве целевой аудитории были выбраны владельцы Porsche Boxster. Boxster, появившийся 20 лет назад, был очень популярен у молодых людей. Сейчас многим его владельцам уже за 40, это семейные люди с другими приоритетами. Их потребностям лучше отвечает Panamera — вместительный семейный автомобиль, рассчитанный на перевозку грузов и детей. Но чтобы сообщить об этом владельцам Boxster, их надо было сначала найти. В компании отсканировали все данные о владельцах, хранившиеся в бумажной картотеке, загрузили в SAP Hybris Marketing, объединили с профилями из Facebook и смогли идентифицировать клиентов. Для них составили персональные предложения, ориентируясь на те автомобили, которыми они владели, и такое предложение увеличило конверсию в 3 раза.

Используя продукт SAP Hybris Commerce, онлайн-ресурс Kaspi.kz, который уже являлся лидером розничного рынка финансовых услуг Казахстана, смог освоить новый бизнес и выйти на первые позиции по продажам электроники в стране. Компания решила сфокусироваться на монетизации трафика, который шел через ее интернет-банкинг, и создала маркетплейс на платформе Hybris. Таким образом удалось привлечь более 200 поставщиков, обеспечивших широкий ассортимент, и в течение года у компании появилось более 600 000 клиентов. Ресурс уже обогнал потенциальных конкурентов и стал безусловным лидером в сфере электронной онлайн-коммерции. Дополнительное привлечение клиентов достигается за счет выдачи мгновенных кредитов на покупку — Kaspi.kz использует свои возможности банка. Это увеличивает конверсию от продаж, доход банка и привлекательность площадки для поставщиков.

SAP Hybris — это готовая платформа для автоматизации электронной коммерции, которая уже прошла проверку многими отраслями и крупнейшими предприятиями мира. Продукт постоянно наращивает индустриальную экспертизу и добавляет лучшие практики по различным отраслям, включая производство, госсектор, финансы, путешествия и другие. Доскональное понимание специфики каждого бизнеса является ключевым преимуществом продукта на рынке.