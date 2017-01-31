Все дело в волшебном порошке

Вечный спор о расходке: оригинал или заменитель?

Все в мире информационных технологий меняется столь стремительно, что даже специалистам порой непросто отследить все новые технологии, решения и продукты, которые ежедневно презентуют тысячи известных и не очень компаний. Но есть несколько вечных споров, которые, несмотря на любые изменения, остаются предельно острыми и активно обсуждаемыми. Один из них касается расходных материалов для принтеров и чаще всего формулируется фразой: «Оригинал или заменитель?»

А под этой фразой растекаются тысячи сообщений на многочисленных форумах и постов в соцсетях. Что, в общем-то, логично. Каждый, у кого есть принтер, рано или поздно сталкивается с необходимостью приобретения расходных материалов и едва ступив на эту скользкую тропу, понимает, что выбор на самом деле огромный и картридж, за который производитель принтера просит огромные деньги, можно купить в два, пять и даже десять раз дешевле. Зачастую пользователь радуется тому, что удалось сэкономить, и бежит покупать картридж в неизвестной коробочке по демпинговой цене. Но редкий пользователь все же задумывается о том откуда такая разница в цене и вспоминая поговорку про бесплатный сыр и мышеловку, начинает скрупулезно разбираться в том, чем грозит эта экономия в будущем. В этой статье мы решили разобраться с тем, что нам предлагает рынок в сегменте картриджей и оценить возможные последствия выбора картриджей разной, скажем так, степени оригинальности, на примере продукции компании HP, которая, как известно, контролирует значительную долю рынка принтеров и, соответственно, расходных материалов.

Для начала разберемся, какие варианты покупки традиционно рассматриваются в случае, когда картридж оказался пуст, а также попробуем оценить достоинства и недостатки этих вариантов.

Оригинальные картриджи HP

Начнем, естественно, с оригинальных картриджей компании HP. То, что картридж оригинальный, кстати, не составляет труда проверить: защитная пломба на упаковке, поверх отрывной ленты, пара голографических наклеек и, самое главное, на одной из них есть QR-код, благодаря которому проверить легальность картриджа можно всего за несколько секунд. К косвенным признакам, по которым можно заранее определить, что картридж не оригинальный, стоит отнести заниженную, относительно средней цены на рынке, стоимость. Ну и довершить проверку можно уже установив картридж в принтер и воспользовавшись приложением HP Toner Cartridge Authentication, которое развеет последние сомнения относительно того, что вы действительно купили то, что нужно.

О преимуществах оригинальных картриджей можно сказать коротко и достаточно емко — это то, что выпустил разработчик вашего принтера специально для вашего принтера. Тут стоит вспомнить, что принтер — это достаточно высокотехнологичное решение — результат труда огромных групп разработки. Причем не только и не столько инженеров и программистов, сколько химиков, которые, в кооперации со своими уже озвученными коллегами, проводят большой объем исследований для достижения наилучшего качества отпечатков. На пути к этой цели многократно корректируется состав тонера, изменяются размеры и положение механических элементов, отвечающих непосредственно за печать, а также проводятся доработки программного обеспечения, которое должно будет реализовать все заложенные в принтере возможности.

Все, кто пользовался оригинальными расходными материалами, признают, что качество отпечатков с ними получается отменным, а самого тонера хватает на более долгий срок — это результат правильной, а самое главное, подходящей для особенностей конкретного принтера рецептуры тонера, а также соблюдение норм заправочных объемов и производства на самом современном оборудовании. Кроме того, отметим, что у компании HP великолепный контроль качества производимой продукции, благодаря чему купить бракованный картридж практически невозможно — у него просто нет шансов не то что добраться до прилавков, но даже покинуть пределы завода.

Итак, можно сделать вывод о том, что оригинальные картриджи HP — это идеальное решение для принтеров HP? С точки зрения надежности, качества отпечатков и ресурса — несомненно. Недостаток у них только один — цена. Хотя, учитывая сколько сил вложено в этот картридж на этапе разработки и производства, цену оригинального картриджа нельзя назвать завышенной — она адекватная. Просто на рынке есть немало предложений, которые предлагают «почти то же самое», но заметно дешевле.

Совместимые картриджи

Эти картриджи не пытаются казаться оригинальными, а вполне уютненько лежат в своих собственных коробочках, на которых честно указан их производитель, прямо рядом с оригинальными картриджами на полочках магазинов. Но стоят они в два, а то и в три раза дешевле оригинальных. И при этом они вполне способны работать с заявленными совместимыми принтерами. Парадокс? Нет, все логично. Если HP тратит огромные средства на разработку принтеров и расходных материалов к ним, что гарантирует высокое качество отпечатков и безопасность для принтеров, то производителям совместимых картриджей это не нужно — если покупатель придет с претензией на качество печати, то ему всегда можно ответить, что он сам выбрал совместимый, а не оригинальный картридж, да и качество печати снизилось не до совсем ужасного — чуть менее четкие границы символов, чуть хуже передача цветов, но ведь терпимо. Да и о надежности принтера можно не беспокоится, ведь сразу после установки картриджа он не сломается, а успешно проработает пару-тройку месяцев, а может быть и долгие годы — тут как повезет.

То, о чем беспокоятся производители совместимых картриджей — это цена. Она должна быть конкурентоспособной. Но не на фоне оригинальных картриджей, а на фоне таких же поделок от других сторонних производителей. А потому, самое главное при производстве картриджа — это минимизировать расходы на производство, сохранив функциональные возможности. Поэтому корпуса картриджей заказываются самые доступные — главное, чтобы форма и посадочные места соответствовали целевому принтеру. «Начинка» также выбирается у поставщиков исходя из цены — хотя самые плохие детали все же остаются в стороне — именем, даже производители совместимых картриджей все же дорожат. Ну а сам тонер (или краска для струйных принтеров) берется также прежде всего с оглядкой на стоимость. Причем одна на всю линейку картриджей, даже если они предназначены для принтеров разных производителей. Ни о какой щепетильности и разработках с целью хотя бы приблизиться к оригинальной рецептуре тонеров HP, как вы понимаете, не идет. По ресурсу совместимых картриджей тоже часто имеются нарекания — контроль объема тонера покупателем невозможен, что стимулирует производителей снижать его объем с целью экономии и более скорого возврата клиента за очередной покупкой.

В принципе, совместимые картриджи, несмотря на объективные недостатки (чаще всего переходящие на листы бумаги, отпечатанные с их использованием) — это все же имеющий право на существование вид. Вы не относитесь критично к качеству печати, вас не смущают черные или, наоборот, белесые полосы вдоль всего отпечатанного текста и вы не переживаете о возможности выхода принтера из строя? Тогда совместимые картриджи вполне могут стать вашим выбором, тем более, что цена их действительно привлекательна.

Перезаправленные картриджи

Еще один достаточно популярный у рачительных пользователей принтеров вариант — это перезаправленные картриджи. Перезаправленным картриджем чаще всего становится оригинальный картридж, который возвращается к жизни путем нехитрых манипуляций — вскрытия герметичного корпуса и пополнения запасов тонера. На первый взгляд, это отличный вариант — все механизмы картриджа остаются оригинальными, что снижает вероятность нанесения повреждений принтеру, да и на качестве печати, по сравнению с совместимыми картриджами, должно сказаться положительно. Но по факту у перезаправленных картриджей есть куча недостатков. Начнем с того, что вскрытие корпуса вне производства несет в себе значительный риск — в корпус могут попасть мелкие элементы пластика образовавшиеся при распиливании/разрезании корпуса. Далее тонер — как вы понимаете, те, кто занимаются перезаправкой тоже не обращают внимания на особенности принтера и тонера, засыпая во все модели один и тот же, причем далеко не высококачественный продукт, который был выбран исходя из минимальной цены. Ну и в довершение картины стоит сказать о механизмах оригинального картриджа, которые всегда выдают за преимущество. Да, оригинальный механизм в картриджах HP хорошо, но не стоит забывать, что и у него есть ресурс, который хоть и превосходит запас тонера, но не многократно. Одноразовую перезаправку и второй «жизненный цикл» он скорее всего переживет, но после третьей/четвертой заправки вполне способен отправится «на тот свет» из-за естественного износа, в худшем случае прихватив с собой и принтер. Что касается ресурса, то здесь тоже не все однозначно — контроля заправляемого объема со стороны покупателя нет, а значит есть риск получить заметно меньшее количество тонера, нежели предполагалось.

Трудно сказать, являются ли перезаправленные картриджи лучшим или худшим выбором по сравнению с совместимыми — здесь все очень индивидуально и зависит от многих факторов. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, так это то, что по качеству печати оба этих варианта предельно близки, равно как и по риску для принтера. При этом оба они равно далеки от оригинальных картриджей HP. Но зато цена! Она у перезаправленных картриджей максимально привлекательна. И конкурировать с ними может только следующая категория картриджей.

Поддельные картриджи

Несмотря на глобальную войну, объявленную HP всем производителям поддельных картриджей, на которые нагло лепится логотип известного бренда, победить контрафакт окончательно, наверное, не удастся никогда. При этом поддельные картриджи, в абсолютном большинстве случаев являются самыми некачественными. Учитывая, что производитель скрывающий свое имя ничем не ограничен, он использует только самое некачественное сырье и дешевые комплектующие. Процент брака запредельный. Но это для производителя не главное — главное максимально точно повторить (чаще всего попытаться повторить) все защитные элементы, которые нанесены на упаковку и корпус оригинального картриджа HP. О качестве печати тут, наверное, можно и не говорить, равно как и об опасности картриджа для принтера — все очень и очень плохо.

Стараниями HP встретить в рознице наглую подделку сейчас довольно сложно, но случаи бывают. Чаще всего подделка попадает корпоративным заказчикам, обращающимся к непроверенным поставщикам. При этом, что самое интересное, в последнем случае цена контрафактных картриджей соответствует рекомендованной цене на оригинальные, что позволяет нечистым на руку поставщикам заработать максимальную прибыль.

Выводы

Оценив все достоинства и недостатки разных типов картриджей, вы, наверное, уже сделали для себя определенные выводы, а нам остается лишь констатировать тот факт, что покупка оригинального картриджа HP — это оптимальный выбор с точки зрения получения действительно качественного продукта, который будет хорош во всем и сможет по максимуму реализовать возможности принтера. Совместимые и перезаправленные картриджи — это уже компромисс между ценой и качеством, а также дополнительные риски. Ну а поддельные картриджи — это зло в любом его проявлении.