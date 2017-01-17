ASUS ZenBook 3. Идеалист

Создатели ультрабука руководствовались тем, что большинству пользователей нужно именно такое сочетание производительности и мобильности.

Наверняка читатель помнит об идее ультрабуков — тонких, легких и быстрых компактных ноутбуках. В 2011 году в силу производственных и технологических норм ограничение в 21 мм по толщине для ультрабуков считалось нормой. Сегодня же, центральные процессоры, к примеру, уже производятся по технологической норме в 14 нанометров! Соответственно, уменьшились тепловыделение и/или энергопотребление таких чипов. Ну а обозреваемый в этой статье ZenBook 3 (UX390UA) имеет всего лишь 11,9 мм в толщину. Первое время очень даже непривычно пользоваться настолько тонким компьютером.

Встречаем по одежке. Ультрабук поставляется в обыкновенной картонной упаковке, внутри которой находится уже красивая синяя коробка с приятной на ощупь фактурой и золотистой надписью «ASUS ZenBook 3». Внутри нее, помимо самого ультрабука, мы находим фирменный расширитель портов Mini Dock, чехол и компактное 45-ваттное зарядное устройство. В нем удобно то, что электрическая вилка совмещена с самим блоком питания.

Благодаря цельнометаллическому корпусу, ZenBook 3, несмотря на тонкий профиль, имеет высокий уровень жесткости конструкции и качественную сборку. По информации тайваньского производителя, ZenBook 3 доступен в трех цветовых исполнениях: розовом, синем и серебристом. Попавший на тестирование вариант с синей расцветкой и традиционными для компании расходящимися от центра круговыми узорами на верхней крышке смотрится не просто очень красиво, а роскошно. Изящности добавляет и золотистая окантовка по периметру верхней крышки корпуса.

С внутренней стороны взору предстают экран, покрытый стеклом Gorilla Glass 4 (забегая вперед отметим, что экран не сенсорный). На основном блоке расположены тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев и клавиатура, занимающая практически всю ширину корпуса. Также радует то, что рабочая область 12,5-дюймового дисплея занимает почти всю лицевую часть, т.к. рамки по бокам — всего лишь по 7,6 мм в ширину. Соответственно, это компактный ультрабук с крупным, относительно типичных габаритов в этом классе, дисплеем.

Учитывая стройность ZenBook 3 — в нем имеется только два порта: 1 стандартный 3,5 мм разъем для наушников или гарнитуры с одной стороны и 1 универсальный USB type-C — с другой, через который также производится и зарядка. Также к этому порту подключается комплектный хаб Mini Dock с портами USB 3.0 привычного «А»-типа, полноразмерным HDMI и тем же USB type-C для зарядки. Существует и более продвинутая версия такого расширителя с более богатым набором портов, называемый Universal Dock, но он, как нам пояснили в представительстве компании, будет продаваться отдельно.

Тачпад со стеклянной поверхностью очень точен и приятен в работе. Простое прикосновение к сканеру отпечатков пальцев вместо набора пароля при входе в операционную систему Windows — одно удовольствие. Поначалу казалось, что расположение этого сканера неудачное, т.к. будет мешать работе с тачпадом, но на практике опасения оказались напрасными. А вот для эффективной работы с клавиатурой нужно время для привыкания к короткому ходу клавиш. Напоминает нажатие физических клавиш на смартфонах. Хорошо то, что сами клавиши крупные по размеру, несмотря на компактность самого ультрабука, и имеют настраиваемую подсветку золотистого цвета.

Теперь переходим к обзору «начинки». ZenBook 3 может комплектоваться разными процессорами, объемом оперативной памяти, SSD-накопителем и операционной системой Windows 10 Home или Windows 10 Pro. В нашем случае конфигурация состояла из центрального процессора Intel Core i7 7500U, 16 Гб оперативной памяти, 512 Гб SSD накопителя и Windows 10 Pro. Если бы стоял 1 Тб SSD (!), то это была бы максимально возможная комплектация.

Итак, двухядерный низковольтный процессор Intel Core i7 7500U новейшего 7-го поколения, базовая тактовая частота которого 2700 МГц с возможностью возрасти до 3500 МГц в турбо-режиме. Опять же учитывая тонкость обозреваемого — интересно понаблюдать за эффективностью работы системы охлаждения, в которой имеется даже 3-мм вентилятор. Как выяснилось, в режиме стрессовой загрузки спустя некоторое время настройки системы охлаждения заставляют процессор понижать тактовую частоту до базовой (2700 МГц) в целях удержания разумной температуры корпуса и издаваемого вентилятором шума. То есть, даже при очень высокой нагрузке, которую в обычном режиме использования не достичь, ZenBook 3 остается комфортно прохладным и тихим, но ценой не максимально возможной для процессора производительности. Но опять же, заметим, это в случае максимальной нагрузки. В типичной работе и в целом, процессор работает на повышенной частоте, что вкупе с большим объемом ОЗУ и скоростным SSD накопителем обеспечивает практически моментальный отклик программ и приложений.

12,5-дюймовый дисплей основан на качественной IPS матрице с разрешением 1920×1080 пикселей (Full HD). Такое сочетание является самым оптимальным вариантом: все выглядит четко и нет проблем с рабочей площадью. К тому же, богатый цветовой охват позволяет более профессионально работать, например, с фотографиями.

Звучание системы с четырьмя динамиками и гордой гравировкой «Harman Kardon» очень хорошее, громкое, но отнюдь не басовитое. Все же, для получения низких частот нужен большой объем пространства, так что в ультрабуках ожидать басы не стоит.

Важным аспектом мобильности является вес и время работы от аккумулятора. 910 грамм для такого формата — очень достойное значение, а 40 Вт*ч литий-полимерный аккумулятор обеспечивает около шести с половиной часов веб-серфинга с максимальным уровнем яркости дисплея, что является хорошим результатом. Плюс, возможность быстрой зарядки также позволяет гибко использовать заряд (к примеру, на полную зарядку уходит чуть больше двух часов).

В итоге. Наверняка в своем стремлении к максимальной мобильности создатели ZenBook 3 руководствовались тем, что большинству пользователей нужно именно такое сочетание производительности и мобильности. Поэтому особенность в виде малого количества портов на самом ультрабуке вполне естественна, учитывая очень малую толщину. К тому же, это нисколько не мешает в обычной работе, а комплектный расширитель портов позволяет пользоваться самым необходимым периферийным оборудованием. В общем, по нашему мнению, ZenBook 3 — это идеальная реализация идеи ультрабука.

P.S. На прошедшей в начале января выставке CES 2017 компания ASUS анонсировала новый ультрабук — ZenBook 3 Deluxe. Похоже, что выражение «нет предела совершенству» полностью оправданно в IT-сфере.