Казнет: вскрытие № 123

Почти пять лет мы вскрывали сайты Казнета, вывернув за это время наизнанку 615 проектов.

Почти пять лет мы вскрывали сайты Казнета, вывернув за это время наизнанку 615 проектов. Но пришло время закрыть данную колонку. Делаем мы это в конце года на красивой цифре выпусков — 123. Это Вскрытие Казнета является последним. По крайней мере, в том виде, как мы его делали все это время. А дальше? Поживем — увидим. Ведь цифра 123 не только красивая, но и символичная, как бы предполагающая продолжение...

ASTANA LRT

Работа одной из моих любимых студий — kaznetmedia.

Дизайн: простой, в красно-белой гамме и без особых излишеств. Зная, что у студии есть определенный минимум в прайсе (и немалый), удивлен увиденным.

Контент: мне просто интересно — кто им пишет тексты? Многие обороты явно не продуманы. Например, «1000 жителям Астаны...» — лучше написать «Тысяче жителей Астаны...».

Функциональность: вот стоило переехать гендиректору студии в Южную столицу, как вылезают проблемы с версткой. На главной странице в районе раздела «СМИ о нас». Да и маршруты можно было бы сделать интерактивными (помня о старте ценника на работы).

Нужность: вполне возможно, что горожане и гости столицы оценят этот проект, если там будет что-то стоящее. Например, возможность пополнить свои карты или посмотреть маршруты всех транспортных средств.

Мебель в Усть-Каменогорске

Время от времени необходимо обновлять мебель, а кто-то считает, что новая квартира или офис обязательно требует новой мебели.

Дизайн: у меня создалось ощущение какой-то тесноты. Ощущение, что разработчики экономили пространство.

Контент: ай-я-яй, как нехорошо! Набрали картинок с других сайтов, так еще и затерли водяной знак. В описании товаров неоправданно превосходные степени прилагательных. Мебельные новости далеко не новости, да и встречаются на других сайтах.

Функциональность: веб-версия вполне себе работает. А вот при просмотре мобильной версии все куда-то исчезает. Куда?

Нужность: понятно, что жители города, которые решили сменить или приобрести новую мебель, смогут тут найти для себя подходящий вариант.

TITAN GYM — Тренажерный зал, Фитнес-клуб в Алматы

Некоторые любят посещать так называемые «качалки». Кто-то для строения своего тела, кто-то — с другими целями.

Дизайн: на мой вкус, стандартный дизайн и расположение всех элементов. Некоторые иллюстрации взяты из стоков.

Контент: «представлено более 100 позиций тренажеров». Там продают их? Или они там стоят для занятий? И для чего использованы восклицательные знаки? Судя по тексту, они там вовсе не нужны. Однако информации для принятия решения мало. Было бы здорово добавить некий виртуальный тур.

Функциональность: ну да, интересный и стандартный одностраничник. Вот, правда, для чего все эти навороты? Если быстро прокручивать страницу, то не все успевает встать на свои места.

Нужность: всем, кто интересуется тренировками в подобных заведениях. Впрочем, если придется ждать своей очереди долго...

Сайт журнала «Автомастер»

Иногда коллеги удивляют, когда выпускают недоделанный продукт. Это, как мне кажется, недопустимо никак. Тем более это касается сайтов тех или иных СМИ.

Дизайн: шаблон JA Teline IV представлен практически без изменений. Отрезали все ненужное и выложили как есть. И то, многое пропустили из ненужного.

Контент: последняя новость от пятого ноября сего года. Что-то случилось с изданием или в мире автомобилей не происходит ничего нового?

Функциональность: стандартная для последних Вскрытий CMS — Joomla. При использовании готового шаблона многие настройки не были исправлены или убраны. Например, теги keywords и description.

Нужность: вполне может пригодиться тем, кто интересуется подобными новостями.

Кондитерская фабрика АО «Баян Сулу»

Еще одна из работ kaznetmedia. Эта, как мне кажется, удачнее, чем первая.

Дизайн: не понял предназначения карусели на главной. В целом-то, вполне неплохо, в темных кофейных тонах. Но потом этот светлый с розовым отливом фон все портит. Может его немного затемнить?

Контент: немного не в тему, но спасибо, что написали состав своих продуктов. Скорее всего, все это не только в товарах «Баян Сулу», но и в других. Пора прекращать есть сладкое вообще ;) А крутить, распаковывать и разрезать конфеты, ломать вафли — понравилось.

Функциональность: про иллюстрации ко всем продуктам написал выше.

Нужность: всем сладкоежкам, партнерам и клиентам фабрики. Особенно первым. Что-то нового придумают кондитеры из Костаная?