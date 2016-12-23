Бегущие по листам: Canon imageRUNNER ADVANCE C5500

Устройства линейки корпоративных МФУ imageRUNNER ADVANCE C5500 помогают оптимизировать расходы на печать и сделать процесс печати более управляемым.

Уже добрых 20 лет нам твердят, что бумага в офисах — это рудимент и сохраняет свои позиции только благодаря нашим привычкам. А системы электронного документооборота вот-вот оставят нас совсем без бумаги. Тем более, что устройств для того, чтобы ознакомиться с электронным документом предостаточно, а облачные сервисы сделали доступ к ним максимально удобным. Но принтеры не планируют исчезать из нашей жизни. Как и 10 лет назад, они остаются важной частью любого современного офиса, а в крупных офисах и вовсе остаются главным местом паломничества для менеджеров всех звеньев, на равных борясь за это звание с кофейным аппаратом.

Однако, несмотря на столь высокую востребованность, далеко не во всех компаниях имеется понимание как правильно выстроить внутреннюю систему печати. И зачастую, стремясь снизить затраты на оснащение, для офиса закупается пара десятков бытовых принтеров или МФУ, которые равномерно распределяются по сотрудникам. Но этот подход, который позволяет сэкономить в момент закупки, в результате оказывается более дорогим, менее удобным и негативно сказывается на эффективности работы сотрудников, нежели выбор в пользу одного корпоративного МФУ, которое покроет потребности компании в печати. Да, корпоративная модель стоит дороже пары десятков бытовых принтеров, но его функционал и возможности, а также экономичность, выражающаяся в редком обслуживании, позволяют не только оправдать покупку, но и значительно снизить оперативные расходы в краткосрочной перспективе.

Чтобы понять, какие возможности дают лучшие современные МФУ корпоративного класса, давайте познакомимся с линейкой устройств нового поколения от компании Canon под общим названием imageRUNNER ADVANCE C5500, представленной в начале прошедшей осени. Линейка состоит из пяти моделей (imageRUNNER ADVANCE C5535, imageRUNNER ADVANCE C5535i, imageRUNNER ADVANCE C5540i, imageRUNNER ADVANCE C5550i и imageRUNNER ADVANCE C5560i), в большинстве своем схожих по функционалу и возможностям, и отличающихся, прежде всего, скоростными характеристиками.

Итак, Canon imageRUNNER ADVANCE C5500 — это, как уже было сказано, многофункциональные устройства корпоративного класса, которые объединяют в себе все необходимые возможности для работы с бумажными документами, предоставляя функции сканирования, печати и копирования. Но в отличие от аналогичных бытовых устройств, они обладают продуманной организацией процесса и разнообразием функций, а также впечатляющими характеристиками, позволяя покрывать все потребности крупного офиса. Естественно, все модификации imageRUNNER ADVANCE C5500 являются лазерными (другие варианты печати в подобных масштабах неэффективны экономически) и поддерживают полноцветную печать. Заявленная скорость печати впечатляет: от 35 страниц в минуту для младших моделей С5535 и C5535i до фантастических 60 страниц в минуту для топовой версии C5560i. Суммарная емкость всех лотков для бумаги составляет впечатляющие 6350 листов, а работать МФУ серии imageRUNNER ADVANCE C5500 могут с форматами Ф3 и ниже и с бумагой плотностью до 300 грамм на квадратный метр. О качестве печати также позаботились: технология V2 (Vivid & Vibrant) обещает сделать отпечатки на бумаге любого типа яркими и сохранить насыщенные цвета. Все принтеры семейства поддерживают языки описания страниц UFRII, PCL и PS (младшая модель поддерживает только UFRII).

Что касается возможностей по сканированию, то они у Canon imageRUNNER ADVANCE C5500 тоже очень хороши. Лишь младшая модель, не имеющая приставки постфикса «i» в названии, оборудована стандартным планшетным сканером, а все остальные могут похвастать автоподачей и поддержкой двухстороннего сканирования. Причем лоток системы автоподачи вмещает 150 листов, что позволяет в значительной степени автоматизировать работу с большими документами. На это же работает и поддержка автоматической конвертации отсканированных файлов в форматы PDF, PPT или DOCX. Если вы предпочитаете в работе PDF, то можете использовать поиск по документам.

Управление устройством не вызывает сложностей благодаря крупному сенсорному дисплею с крупными иконками и логичной навигацией. Тем более, что освоить управление нужно лишь раз — Canon обещает, что пользовательский интерфейс будущих моделей будет придерживаться выбранного направления, что позволит сотрудникам в будущем с легкостью мигрировать на более новые модели корпоративных МФУ от Canon.

Но дисплей в МФУ семейства Canon imageRUNNER ADVANCE C5500, равно как и другие возможности прямого взаимодействия с устройством, далеко не главное. Главное — это возможность органично вписать устройство в рабочий процесс, обеспечив всем сотрудникам удобный доступ к МФУ прямо со своих ПК и других устройств, вроде смартфонов и планшетов. Для этого очень полезным будет программное обеспечение Universal Login Manager, которое ответственно за идентификацию пользователя, поддержку его индивидуальных настроек, а также отслеживание отпечатанных материалов. Кроме того, принтеры могут интегрироваться как с комплексной масштабируемой платформой uniFLOW от Canon, предназначенной для управления печатью и сканированием в масштабах компании, так и со сторонними приложениями, предлагающими схожие возможности. Ну и конечно, в наше время никто не может обойтись без поддержки облачных сервисов и Canon предлагает достаточно широкие возможности по взаимодействию с ними, что открывает еще более широкие возможности для организации системы печати, даже в том случае, если некоторые сотрудники проводят большую часть дня вне пределов офиса.

Получив достаточно информации о новом семействе Canon imageRUNNER ADVANCE C5500, вполне можно сделать выводы о том, какие преимущества несет использование моделей линейки в пределах крупного офиса. И это не только и не столько качественная и высокоскоростная печать и автоматизированное сканирование, — это значительное повышение эффективности работы сотрудников за счет упрощения взаимодействия с офисными МФУ и снижение временных затрат на осуществление тех или иных действий с бумажной документацией. И чем большее количество бумажных документов обрабатывается в компании, тем больший эффект принесет использование Canon imageRUNNER ADVANCE C5500. Особенно, если компания серьезно подойдет к интеграции устройства в свои системы, обеспечив максимально широкие возможности работы с ним для своих сотрудников.